Михайлове чудо-2024: нова дата, традиції свята

Фото: Духовна Велич Львова

Чудо архистратига Михаїла в Хонах – релігійне свято, що вшановує архангела Михаїла. Народна назва свята в Україні – Михайлове чудо.

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Коли Михайлове чудо за новим календарем-2024

День вшанування архангела Михаїла – неперехідне свято, за новим прийнятим в Україні календарем відзначається 6 вересня. Раніше свято припадало на 19 вересня.

Історія свята Чудо архистратига Михаїла

Архангел Михаїл здавна дуже шанується українцями, адже саме він вважається покровителем нашої столиці – Києва. Саме архангел Михаїл зображений на гербі міста Києва.

За біблійними переказами, архистратиг Михаїл – голова Божого війська ангелів та архангелів. Він вважається захисником, цілителем та охоронцем. Постать святого Михайла шанується і в юдейській релігії та іноді в ісламській.

Михайлове чудо святкують на честь спасіння архангелом християнського храму, що був збудований на його честь в місті Колоси. За легендою, один чоловік побачив сон про цілюще джерело, вода з якого врятує його доньку. Так і сталося, і тоді чоловік збудував на місці джерела храм на честь архангела Михаїла, що явився йому у сні. Язичники хотіли зруйнувати храм, але архангел почув молитви до нього і захистив його, храм лишився неушкодженим. Ці події називають Михайловим чудом.

Що можна і не можна робити на Михайлове чудо

У цей день серед християн заведено молитися архангелу Михаїлу та просити здоров’я собі й близьким і зцілення тим, хто хворіє.

Зараз це свято особливо важливе в Україні, адже Михаїл вважається покровителем військових. Обов’язково у свято треба помолитися за військових, за їхнє життя і щастя, щоб усі повернулися додому до близьких.

На Михайлове чудо в народі завжди мирилися і прощали всі образи. Наші предки відзначали свято великим застіллям, де забувалися всі конфлікти. Як правило, свято проводили у великому сімейному колі, з усіма родичами. Обов’язковий елемент свята – обійми. Всі мирилися і на знак примирення обіймалися.

Суворо заборонено в цей день сваритися і брехати. Це до великої біди. Не можна також працювати руками в городі або займатися рукоділлям. Не можна і зловживати спиртним. Свято слід проводити в добрих світлих думках.