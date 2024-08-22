Михайлово чудо-2024: новая дата, традиции праздника

Фото: Духовна Велич Львова

Чудо архистратига Михаила в Хонах – религиозный праздник, который чествует архангела Михаила. Народное название праздника – Михайлово чудо.

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Когда Михайлово чудо по новому календарю-2024

День памяти архангела Михаила – непереходный праздник, по новому принятому в Украине календарю отмечается 6 сентября. Ранее праздник приходился на 19 сентября.

История праздника Чудо архистратига Михаила

Архангел Михаил издавна очень почитается украинцами, ведь именно он считается покровителем нашей столицы – Киева. Именно архангел Михаил изображен на гербе города Киева.

По библейским преданиям, архистратиг Михаил – глава Божьего войска ангелов и архангелов. Он считается защитником, целителем и хранителем. Личность святого Михаила почитается и в иудейской религии и иногда в исламской.

Михайлово чудо празднуют в честь спасения архангелом христианского храма, построенного в его честь в Колоссах. По легенде, один мужчина увидел сон о целебном источнике, вода из которого спасет его дочь. Так и произошло, и тогда мужчина построил на месте источника храм в честь явившегося ему во сне архангела Михаила. Язычники хотели разрушить храм, но архангел услышал молитвы и защитил его, храм остался невредимым. Эти события называют Михайловым чудом.

Что можно и нельзя делать на Михайлово чудо

В этот день среди христиан принято молиться архангелу Михаилу и просить здоровья себе и близким, а также исцеления тем, кто болеет.

Сейчас этот праздник особенно важен в Украине, ведь Михаил считается покровителем военных. Обязательно в праздник нужно помолиться за военных, за их жизнь и благополучие, чтобы все вернулись домой к близким.

На Михайлово чудо в народе всегда мирились и прощали все обиды. Наши предки отмечали праздник большим застольем, где забывали все конфликты. Как правило, праздник проводили в большом семейном кругу со всеми родственниками. Обязательный элемент праздника – объятия. Все мирились и в знак примирения обнимались.

Строго запрещено в этот день ссориться и врать. Это к большой беде. Нельзя также работать руками в огороде или заниматься рукоделием. Нельзя и злоупотреблять спиртным. Праздник следует проводить в добрых светлых мыслях.