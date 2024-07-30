В этот день украинцы не едят борщ. Что означает праздник Головосека, главные запреты

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Усекновение главы Иоанна Крестителя почитается всеми христианами, как памятный день о важном событии. Иоанн Креститель (он же Иоанн Предтеча) почитается в христианстве выше всех Святых после Богоматери. В день его смерти церковью установлен строжайший пост.

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Новая дата Усекновения главы Иоанна Крестителя в 2024 году

Усекновение главы Иоана Предтечи отмечается 29 августа, по новому церковному календарю, принятому в Украине 1 сентября 2023 года. Ранее Усекновение главы Иоанна Крестителя отмечали 11 сентября.

В народе этот праздник называют "Головосек" или "Главосек". В день памяти о смерти Иоанна Крестителя нельзя есть молочное и мясное.

Что означает праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи – история

Сам праздник – это напоминание о смерти Иоанна Предтечи и его переходе к вечному царству. По библейским преданиям Иоанн Креститель был брошен в тюрьму царем Иродом по просьбе его жены Иродиады. Она яростно ненавидела святого и желала ему смерти.

Дочь Иродиады Саломия удовлетворила царя своим танцем на пиру, и он пообещал выполнить любую ее просьбу. По совету матери Саломия попросила принести ей голову Иоанна Крестителя. Поэтому царь приказал обезглавить святого и принести Саломее его голову на золотом подносе.

Ученики Иоанна Крестителя, услышав страшную весть о его смерти, забрали тело и похоронили его. А Саломия получила Божью кару. Она шла по реке зимой, и лед под ней провалился. Острым сколом льда ей отрезало голову, тело ее так и не нашли.

Что нельзя делать на праздник Усекновения

По церковным законам в День усекновения главы Иоанна Крестителя нельзя ссориться. Нужно соблюдать очень строгий пост, молиться и посещать церковь.

По народным обрядам запрещено что-либо резать на Головосека, особенно все круглое: картофель, помидоры и другие овощи и фрукты. Наши предки в этот день не брали в руки нож, даже хлеб просто отламывали руками. Варили картошку в мундирах и ели только постные блюда.

Также запрещены и продукты красного цвета, потому что напоминают кровь. В этот день украинцы не едят борщ.

Церковь такие народные традиции не поддерживает и считает суевериями, но эти правила не противоречат христианским обрядам.