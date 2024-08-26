Воздвижение Креста Господня 2024: дата по новому календарю, что нельзя делать

Когда отмечать праздник Воздвижения по новому календарю в 2024 году

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Воздвижение Креста Господня – один из больших праздников в церковном календаре, который чтит память об обретении Креста, на котором распяли Сына Божьего Иисуса.

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По народным традициям праздник называется Сдвижением и отмечает движение к зиме. С этого дня считалось, что земля движется к зиме, птицы начинают улетать в теплые края, звери готовятся к зимней спячке.

Когда Воздвижение Честного Креста в 2024 году

По новому церковному календарю, принятому в Украине, оно празднуется 14 сентября. Ранее, по старому календарю, Воздвижение приходилось на 27 сентября, это непереходящий праздник.

Что означает церковный праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Праздник принадлежит к двунадесятым праздникам и считается одним из важнейших в христианстве. Праздник чествует два события: обретение Креста, на котором был распят Иисус, и возвращение его из Персии. Найти Крест удалось Хелене, матери императора Константина Великого. В честь столь великой находки император приказал построить храм в честь Воскресения Сына Божия, на месте распятия Иисуса в Иерусалиме, и там торжественно подняли Крест Божий.

Позже Иерусалим был захвачен персидским царем, Крест вывезен в Персию. Когда византийский император Ираклий одержал победу над персами, он вернул Крест в Иерусалим. Считается, что 14 сентября он лично внес Крест в храм. С тех пор и был установлен праздник.

Что можно и нельзя делать на Воздвижение

По христианским традициям, верующие в этот день идут в церковь и молятся. Из алтаря выносят Крест на середину храма. Там он должен стоять в течение 7 дней.

Если нет возможности посетить церковь, обязательно нужно помолиться дома. Издавна люди очищали свой дом свечами, делали добрые дела и помогали нуждающимся.

У христиан в этот день принято соблюдать пост. Запрещается есть мясные и молочные продукты. Нельзя ссориться и иметь дурные мысли. Не советуют в этот день занимать деньги, а также начинать новые дела или собираться в дальний путь.

Поскольку Воздвижение – один из двенадцати самых больших праздников в году, то запрещено выполнять любую работу по дому или на огороде. Нельзя убирать, шить, заметать и начинать что-то новое.