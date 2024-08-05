Календарь церковных праздников в сентябре 2024 года

Фото: depositphotos.com

Приводим список важных в Украине христианских праздников в сентябре по юлианскому и григорианскому церковному календарю.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

1 сентября – церковное новолетие, Симеона Столпника

Церковное новолетие или начало индикта отмечается 1 сентября. Это по церковному календарю начало нового церковного года. Ранее отмечалось 14 сентября. Также 1 сентября почитается память Преподобного Симеона Столбника. Это святой, который построил столб высотой 4 м, обустроил там келью и провел в ней 37 лет постясь и молясь.

2 сентября – Антония и Феодосия Печерских

День Антония и Феодосия Киево-Печерских отмечается 2 сентября. Преподобные Антоний и Феодосий являются основателями Киево-Печерской Лавры. Именно они основали и обустроили обитель для молитвы для себя и своих последователей. По григорианскому календарю праздник отмечается 15 сентября.

4 сентября – пророка Моисея

4 сентября отмечается День памяти пророка Моисея Боговидца. Моисею Бог открыл тайны сотворения мира и человека. Именно Моисей принял 10 Божьих заповедей. Пророка чествуют и католическая, и православная церкви. По григорианскому календарю – 17 сентября.

6 сентября – Чудо Архистратига Михаила

Чудо Михайлово в народе празднуют 6 сентября. Праздник еще называют воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах), ранее отмечалось 19 сентября.

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, Вторая Пречистая

Рождество Пресвятой Богородицы. По новому принятому в Украине церковному календарю отмечается 8 сентября. Ранее праздник выпадал на 21 сентября. Праздник чествует рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа. Также имеет название Вторая Пречистая.

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

В 2024 году Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня отмечается 14 сентября. День чтит память о нахождении креста, на котором распяли Иисуса Христа. Это один из самых больших 12 праздников года. По старому календарю отмечали 27 сентября.

17 сентября – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Отмечается день Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Девушки носили имена трех христианских добродетелей. По религиозным преданиям им было 12, 10 и 9 лет. Они умерли мученической смертью за христианскую веру, были подвергнуты истязаниям и казнены. Мать их София похоронила дочерей и тоже умерла. По григорианскому календарю праздник отмечается 30 сентября.

18 сентября – князя Игоря Черниговского

Отмечается День благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. Черниговский князь Игорь получил престол от брата Всеволода. Но правил всего пару недель, потому что был свергнут с престола, схвачен и лишен свободы своими врагами. Позже умер мученической смертью, был убит разъяренной киевской толпой. Позже родственники перенесли его могилу в Чернигов. Раньше этот день отмечался 2 октября.

21 сентября – обретение мощей Дмитрия (Туптала) Ростовского

Обретение мощей святого Дмитрия (Туптала) отмечается 21 сентября. Это украинский церковный деятель, известный также как Дмитрий Ростовский. Мощи митрополита Дмитрия были найдены в 1752 году при ремонте в соборной церкви монастыря. После обретения около мощей произошло много исцелений. Тогда и отнесли Дмитрия к лику Святых и установили праздник. Раньше праздновали 4 октября.

26 сентября – Апостола Иоанна Богослова

День Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова празднуем 26 сентября. Иоанн Богослов был одним из 12 апостолов Иисуса Христа, одним из его любимых учеников. Проповедовал христианскую веру, а также написал несколько глав Нового Завета. До принятия нового церковного календаря праздник отмечался 9 октября.