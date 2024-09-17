Когда праздник апостола Иоанна Богослова в 2024 году и что нельзя делать

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День памяти Иоанна Богослова чествует апостола, одного из любимых учеников Иисуса Христа.

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Новая дата праздника Ивана Богослова осенью 2024 года

От принятия в Украине нового церковного календаря праздник будет отмечаться 26 октября. Ранее День Ивана Богослова приходился на 9 октября. Православные христиане дважды в год чтят апостола. Осенью в день его умиротворения, то есть в годовщину смерти. А также весной в день его рождения, который отмечается 8 мая.

Кто такой апостол Иоанн Богослов

Иоанн Богослов был апостолом Христа, а также евангелистом. Он является автором нескольких книг Библии, включая Евангелие от Иоанна и Книги Откровения.

Иоанн считается одним из любимых учеников Иисуса. Его еще называют "апостолом любви". Именно ему, умирая, доверил опеку над своей матерью Иисус. По преданию Иван Богослов был близким родственником Иисуса Христа, его племянником. В своих книгах Иоанн передал историю жизни Иисуса, а также его богословную сущность, смысл его прихода в мир. Поэтому его и называют Богословом.

Апостол Иоанн, один из немногих апостолов, умер своей естественной смертью, дожив до самой старости. Всю жизнь он учил своих учеников христианству. Умер в возрасте более 100 лет, будучи уже единственным свидетелем тех событий, которые произошли с Иисусом Христом.

Ивана Богослова часто изображают на картинах и иконах с орлом, эта птица считается его символом и защитником.

Что нельзя делать на Ивана Богослова

В праздник Ивана Богослова, как и в остальные религиозные праздники, запрещено ссориться, ругаться, кричать или оскорблять кого-то. Не рекомендуется работать, делать тяжелую работу, убирать, стирать и чинить что-то. Особенно неподобающим считается употреблять алкогольные напитки. Запрещено также гадать.

Что можно делать на Ивана Богослова

В день чествования Иоанна Богослова следует пойти в церковь и помолиться святому. Также нужно причаститься и исповедаться. Если кто-то не может пойти в храм, можно помолиться дома.

Издавна в народе был обычай печь пироги. Но эти пироги не ели, а выносили за село и угощали прохожих путешественников. Иоанн Богослов сам был путешественником и считается покровителем путешественников.