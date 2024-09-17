Коли свято апостола Івана Богослова у 2024 році і що не можна робити

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День пам’яті Івана Богослова вшановує апостола, одного з улюблених учнів Ісуса Христа.

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Нова дата свята Івана Богослова восени 2024 року

Від прийняття в Україні нового церковного календаря свято відзначатиметься 26 жовтня. Раніше День Івана Богослова припадав на 9 жовтня. Православні християни двічі на рік вшановують пам'ять апостола. Восени в день його упокоєння, тобто в роковини смерті. А також весною у день його народження, що відзначається 8 травня.

Хто такий апостол Іван Богослов

Іван Богослов був апостолом Христа, а також євангелістом. Він є автором кількох книг Біблії, зокрема Євангелія від Івана та Книги Одкровення.

Іван вважається одним з улюблених учнів Ісуса. Його ще називають "апостолом любові". Саме йому, помираючи, довірив опіку над своєю матір’ю Ісус. За переказами Іван Богослов був близьким родичем Ісуса Христа, його племінником. У своїх книгах Іван передав історію життя Ісуса, а також його богословну суть, сенс його приходу у світ. Тому його і називають Богословом.

Апостол Іван, один з небагатьох апостолів, помер своєю природною смертю, доживши до самої старості. Все життя він учив своїх учнів християнству. Помер у віці понад 100 років, бувши вже єдиним свідком тих подій, що сталися з Ісусом Христом.

Івана Богослова часто зображують на картинах і іконах з орлом, цей птах вважається його символом та захисником.

Що не можна робити на Івана Богослова

У свято Івана Богослова, як і в решту релігійних свят, заборонено сваритися, лаятися, кричати чи ображати когось. Не рекомендується працювати, робити важку роботу, прибирати, прати та лагодити щось. Особливо поганим вважається вживати алкогольні напої. Заборонено також ворожити.

Що можна робити на Івана Богослова

У день вшанування Івана Богослова слід піти до церкви та помолитися святому. Також потрібно причаститися та посповідатися. Якщо хтось не має змоги піти до храму, можна помолитися вдома.

Здавна в народі був звичай пекти пироги. Але ці пироги не їли, а виносили за село та пригощали перехожих мандрівників. Іван Богослов сам був мандрівником і вважається покровителем мандрівників.