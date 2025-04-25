Церковний календар на травень 2025: коли Вознесіння Господнє, Переполовення П'ятдесятниці
Великі дванадесяті свята у травні
Вознесіння Господнє — найбільше християнське свято у травні. Випадає на 29 травня, завжди відзначається на 40-й день після Великодня.
Також у народі дуже шануються:
День жінок-мироносиць – 4 травня;
святителя Миколая – 9 травня;
апостола Іоанна Богослова – 8 травня;
преподобного Симона Зилота – 10 травня;
Переполовення П'ятдесятниці – 14 травня.
Усі церковні свята травня 2025
1 травня – пророка Єремії, священномученика Макарія Києво-Печерського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.
2 травня – святителя Афанасія Олександрійського, перенесення мощей Бориса і Гліба.
3 травня – мучеників Тимофія і Маври, преподобного Феодосія Києво-Печерського.
4 травня – неділя жінок-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Іоанни, Марфи та Марії, Сусанни.
5 травня – великомучениці Ірини.
6 травня – праведного Іова Багатостраждального, преподобного Іова Печерського.
7 травня – мученика Акакія, сотника та преподобного Іоанна Зедайзнійського та його учнів.
8 травня – апостола і євангеліста Іоанна Богослова, поминання загиблих у Другій світовій війні.
9 травня – перенесення мощей святителя Миколая Мирлікійського.
10 травня – апостола Симона Зилота.
11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія.
12 травня – святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, преподобного Амфілохія Почаївського.
13 травня – мучениці Гликерії, перенесення мощей преподобного Макарія.
14 травня – Переполовення П'ятдесятниці, преподобного Микити Києво-Печерського.
15 травня - преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї Києво-Михайлівського.
16 травня – преподобного Феодора Освяченого.
17 травня – апостола Андроніка, святителя Стефана, патріарха Константинопольського.
18 травня – пам'ять святих отців семи Вселенських соборів; мучениць семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Мотрони та Юлії; мучениці Христини.
19 травня – священномученика Патрикія, єпископа Пруського; мученика Парфенія Римського.
20 травня – знайдення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі чудотворця.
21 травня – віддання свята Переполовення П'ятдесятниці; рівноапостольного Костянтина і матері його Олени.
22 травня – мученика Василіска, пам'ять отців ІІ Вселенського собору.
23 травня - преподобномученика Михаїла-ченця, знайдення мощей святителя Леонтія Києво-Печерського.
24 травня – преподобного Симеона Стовпника.
25 травня – третє знайдення глави Іоанна Предтечі.
26 травня – апостолів Карпа й Алфея.
27 травня – мучениці Феодори та знайдення мощей святителів Київських Кипріана і Фотія.
28 травня – віддання свята Пасхи, преподобного Микити, сповідника Халкідонського.
29 травня – Вознесіння Господнє.
30 травня – преподобного Ісаакія, ігумена обителі Далматської.