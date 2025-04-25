Церковний календар на травень 2025: коли Вознесіння Господнє, Переполовення П'ятдесятниці

Що відзначатиме Православна церква України за новим календарем у травні

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Великі дванадесяті свята у травні

Вознесіння Господнє — найбільше християнське свято у травні. Випадає на 29 травня, завжди відзначається на 40-й день після Великодня.

Також у народі дуже шануються:

День жінок-мироносиць – 4 травня;

святителя Миколая – 9 травня;

апостола Іоанна Богослова – 8 травня;

преподобного Симона Зилота – 10 травня;

Переполовення П'ятдесятниці – 14 травня.

Усі церковні свята травня 2025

1 травня – пророка Єремії, священномученика Макарія Києво-Печерського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.

2 травня – святителя Афанасія Олександрійського, перенесення мощей Бориса і Гліба.

3 травня – мучеників Тимофія і Маври, преподобного Феодосія Києво-Печерського.

4 травня – неділя жінок-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Іоанни, Марфи та Марії, Сусанни.

5 травня – великомучениці Ірини.

6 травня – праведного Іова Багатостраждального, преподобного Іова Печерського.

7 травня – мученика Акакія, сотника та преподобного Іоанна Зедайзнійського та його учнів.

8 травня – апостола і євангеліста Іоанна Богослова, поминання загиблих у Другій світовій війні.

9 травня – перенесення мощей святителя Миколая Мирлікійського.

10 травня – апостола Симона Зилота.

11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія.

12 травня – святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського, преподобного Амфілохія Почаївського.

13 травня – мучениці Гликерії, перенесення мощей преподобного Макарія.

14 травня – Переполовення П'ятдесятниці, преподобного Микити Києво-Печерського.

15 травня - преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї Києво-Михайлівського.

16 травня – преподобного Феодора Освяченого.

17 травня – апостола Андроніка, святителя Стефана, патріарха Константинопольського.

18 травня – пам'ять святих отців семи Вселенських соборів; мучениць семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Мотрони та Юлії; мучениці Христини.

19 травня – священномученика Патрикія, єпископа Пруського; мученика Парфенія Римського.

20 травня – знайдення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі чудотворця.

21 травня – віддання свята Переполовення П'ятдесятниці; рівноапостольного Костянтина і матері його Олени.

22 травня – мученика Василіска, пам'ять отців ІІ Вселенського собору.

23 травня - преподобномученика Михаїла-ченця, знайдення мощей святителя Леонтія Києво-Печерського.

24 травня – преподобного Симеона Стовпника.

25 травня – третє знайдення глави Іоанна Предтечі.

26 травня – апостолів Карпа й Алфея.

27 травня – мучениці Феодори та знайдення мощей святителів Київських Кипріана і Фотія.

28 травня – віддання свята Пасхи, преподобного Микити, сповідника Халкідонського.

29 травня – Вознесіння Господнє.

30 травня – преподобного Ісаакія, ігумена обителі Далматської.