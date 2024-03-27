Рахманський Великдень: що це за свято і коли його відзначають
Що таке Рахманський Великдень
Рахманський Великдень (Преполовіння П'ятидесятниці, Суха середа, Переплавна середа) – це традиційне свято, яке відзначають в Україні. Має прадавні дохристиянські корені.
Коли святкувати Рахманський Великдень у 2024 році
У 2024 році Рахманський Великдень припадає на середу, 29 травня, - 25-й день після християнського Великодня.
Звідки походить Рахманський Великдень
Рахманський Великдень — дохристиянське слов’янське свято, яке пізніше злилося з церковним. У цей день також святиться вода, після чого вона, подібно до водохресної, вважається цілющою. Традиційно не рекомендується працювати, бо це гріх.
До Рахманського Великодня шкаралупа від великодніх писанок пускалася на воду річок. Це свято має в основі легенду про "переселення рахманів-пращурів, кращих від людей" за Синє море. За легендою, рахмани живуть "на тому світі". А лушпиння великодніх крашанок, яке припливе до них, — це знак, коли саме їм святкувати Великдень. За віруваннями, шкаралупа з великодніх крашанок має плисти за водою 25 діб.
Цей Великдень у народі називають також Мавським (Мертвецьким, Мерлецьким), тобто святом мерців. На Херсонщині існує повір’я, що в ніч на Рахманський Великдень мерці сходяться до церкви на всеношну. Співають, моляться, а потім частуються тими дарами, що були принесені їм у день Проводів. Тому тут Рахманський Великдень називається Навським Великоднем.
Хто такі рахмани
Рахмани — за українським народним повір'ям, мешканці міфічного краю, праведні християни. Вірування про рахманів поширені у всій Правобережній Україні.
За словником Бориса Грінченка, "рахман" означає "житель міфічної місцевості, праведний християнин". Таке саме трактування цього слова знаходимо у праці Володимира Шухевича: "Гуцули повістують, що рахмани – це ченці, монахи, справжні русини-українці, вони такої ж віри, як ми".
Найдавніша літературна згадка про "рахманів", або "брахманів", зустрічається у літописі Нестора. З цього можна зробити висновок, що Рахманський Великдень — це якийсь залишок стародавніх, ще дохристиянських звичаїв.
У сьогоднішній традиції православ’я збереглися давні українські звичаї вшанування рахман. В українських пам’ятках усної народно-поетичної творчості рахмани – Божі люди й праведники. Ще не так давно святкування Рахманського Великодня було поширене на землях Київщини, Херсонщини, Поділля, Гуцульщини.
Яке християнське свято припадає на Рахманський Великдень
У цей самий день, 25-й день після Великодня, відзначається Преполовіння, або Переплавна середа. Цей день ще називають Сухою середою. Це християнське свято, що відзначається всіма православними, а також східнокатолицькими церквами візантійського обряду. Також має назву свято Преполовіння П'ятидесятниці, оскільки це середина П’ятидесятниці – між Великоднем і Трійцею.
Особливість цього свята у тому, що в усьому слов’янському світі воно відоме лише в Україні й відбиває найдавніші вірування українців.