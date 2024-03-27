Рахманський Великдень: що це за свято і коли його відзначають

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Що таке Рахманський Великдень

Рахманський Великдень (Преполовіння П'ятидесятниці, Суха середа, Переплавна середа) – це традиційне свято, яке відзначають в Україні. Має прадавні дохристиянські корені.

Коли святкувати Рахманський Великдень у 2024 році

У 2024 році Рахманський Великдень припадає на середу, 29 травня, - 25-й день після християнського Великодня.

Звідки походить Рахманський Великдень

Рахманський Великдень — дохристиянське слов’янське свято, яке пізніше злилося з церковним. У цей день також святиться вода, після чого вона, подібно до водохресної, вва­жається цілющою. Традиційно не рекомендується працювати, бо це гріх.

До Рахманського Великодня шкаралупа від великодніх писанок пускалася на воду річок. Це свято має в основі легенду про "переселення рахманів-пращурів, кращих від людей" за Синє море. За легендою, рахмани живуть "на тому світі". А лушпиння великодніх краша­нок, яке припливе до них, — це знак, коли саме їм святкувати Ве­ликдень. За віруваннями, шкаралупа з великодніх крашанок має плисти за водою 25 діб.

Цей Велик­день у народі називають також Мавським (Мертвецьким, Мерлецьким), тобто святом мерців. На Херсонщині існує повір’я, що в ніч на Рахманський Великдень мерці сходяться до церкви на всеношну. Співають, моляться, а потім частуються тими дарами, що були принесені їм у день Проводів. Тому тут Рахманський Великдень називається Навським Великоднем.

Хто такі рахмани

Рахмани — за українським народним повір'ям, мешканці міфічного краю, праведні християни. Вірування про рахманів поширені у всій Правобережній Україні.

За словником Бориса Грінченка, "рахман" означає "житель міфічної місцевості, праведний християнин". Таке саме трактування цього слова знаходимо у праці Володимира Шухевича: "Гуцули повістують, що рахмани – це ченці, монахи, справжні русини-українці, вони такої ж віри, як ми".

Найдавніша літературна згадка про "рахманів", або "брахманів", зустрічається у літописі Нестора. З цього можна зробити висновок, що Рахманський Великдень — це якийсь залишок стародавніх, ще дохристиянських звичаїв.

У сьогоднішній традиції православ’я збереглися давні українські звичаї вшанування рахман. В українських пам’ятках усної народно-поетичної творчості рахмани – Божі люди й праведники. Ще не так давно святкування Рахманського Великодня було поширене на землях Київщини, Херсонщини, Поділля, Гуцульщини.

Яке християнське свято припадає на Рахманський Великдень

У цей самий день, 25-й день після Великодня, відзначається Преполовіння, або Переплавна середа. Цей день ще називають Сухою середою. Це християнське свято, що відзначається всіма православними, а також східнокатолицькими церквами візантійського обряду. Також має назву свято Преполовіння П'ятидесятниці, оскільки це середина П’ятидесятниці – між Великоднем і Трійцею.

Особливість цього свята у тому, що в усьому слов’янському світі воно відоме лише в Україні й відбиває найдавніші вірування українців.