Рахманская Пасха: что это за праздник и когда его празднуют

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Что такое Рахманская Пасха

Рахманская Пасха (Переполовение Пятидесятницы, Сухая среда, Переплавная среда) – это традиционный праздник, который отмечают в Украине. Имеет древнейшие дохристианские корни.

Когда праздновать Рахманскую Пасху в 2024 году

В 2024 году Рахманская Пасха приходится на среду 29 мая.

История Рахманской Пасхи

Рахманская Пасха — дохристианский славянский праздник, позже слившийся с церковным. В этот день также святится вода, после чего она, подобно крещенской, считается целебной. Традиционно не рекомендуется работать, потому что это грех.

До Рахманской Пасхи скорлупа от пасхальных писанок пускалась на воду рек. Этот праздник имеет в основе легенду о "переселении рахманов-предков, которые лучше людей" за Синее море. По легенде, рахманы живут "на том свете". А шелуха пасхальных пасхальных яиц, которая приплывет к ним, — это знак, когда именно им праздновать Пасху. По верованиям скорлупа из пасхальных яиц должна плыть за водой 25 суток.

Эту Пасху в народе называют также Мавским (Мертвецким, Мерлецким), то есть праздником мертвецов. На Херсонщине существует поверье, что в ночь на Рахманскую пасху мертвецы сходятся в церковь на всенощное бдение. Поют, молятся, а затем угощаются теми дарами, которые были принесены им в день Проводов. Поэтому здесь Рахманская Пасха называется Навской Пасхой.

Кто такие рахманы

Рахманы – по украинскому народному поверью, жители мифического края, праведные христиане. Верования о рахманах распространены по всей правобережной Украине.

По словарю Бориса Гринченко "рахман" означает "житель мифической местности, праведный христианин". Такую же трактовку этого слова находим в работе Владимира Шухевича: "Гуцулы повестивают, что рахманы это монахи, монахи, настоящие русины-украинцы, они такой же веры как мы.

Древнейшее литературное упоминание о "рахманах" или "брахманах" встречается в летописи Нестора. Из этого можно заключить, что Рахманская Пасха — это некий остаток древних, еще дохристианских обычаев.

В сегодняшней традиции Православия сохранились древние украинские обычаи чествования рахманов. В украинских памятниках устного народно-поэтического творчества рахманы – люди Божие и праведники. Еще недавно Рахманскую Пасху отмечали на землях Киевщины, Херсонщины, Подолья, Гуцульщины.

Какой христианский праздник приходится на Рахманскую Пасху

В этот же день, 25-й день после Пасхи, отмечается Переполовение или Переплавная среда. Этот день еще называют "Сухой средой". Это христианский праздник, отмечаемый всеми православными, а также восточно-католическими церквями византийского обряда. Также называется праздник Переполовения Пятидесятницы, поскольку это середина Пятидесятницы – между Пасхой и Троицей.

Особенность праздника в том, что во всем славянском мире он известен только в Украине и отражает древнейшие верования украинцев.