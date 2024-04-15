Какой праздник на 40-й день после Пасхи и что нужно знать о Вознесении в 2024 году

Что означает праздник Вознесения у католиков и православных и какие обычаи этого праздника в Украине

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История праздника Вознесения Господня

Праздник Вознесения Господня принадлежит к числу 12 самых больших праздников в церковном году и напрямую связан с праздником Воскресения Иисуса Христа. Празднуется он на сороковой день после Пасхи.

Согласно текстам Нового Завета Вознесение Господне – день, когда Иисус Христос вознесся на Небо и сел "справа от Отца". Иисус Христос явился своим ученикам в Иерусалиме и велел ожидать пришествия Святого Духа. Он поднялся с учениками на гору Елеонскую, где в последний раз благословил их и вознесся на небо.

Католический и православный праздник Вознесения в 2024 году

В этом году украинцы и все христиане восточного обряда будут праздновать Вознесение Христово 13 июня.

Поскольку католики праздновали Пасху 31 марта, то Вознесение католическое выпадает на 9 мая. Соответственно, и польское Вознесение будет праздноваться 9 мая.

Украинские обряды на Вознесение Христово

По традиции люди выпекали обрядовое печенье в форме лесенок, считалось, что будет по чему Иисусу подняться на небо. Такой ритуальный хлебец носили на могилки, чтобы помянуть умерших.

Кроме печенья, готовили также плоские блины из пшенной муки, в некоторых регионах пекли куличи и красили пасхальные яйца на поминки.

Крестьяне в этот день обходили свои посевы, качали на них пасхальные яйца. К этому дню пытались полностью обсеяться, потому что через 10 дней будет Троица.

В этот день существует много примет, связанных с плодородием. Поскольку праздник приходился на разгар труда в полях, то на Вознесение нужно было есть яйца. Бытовала мысль, что таким образом можно умилостивить полевых духов на хороший урожай.

Вознесение Господне: что можно и нельзя делать

Работать на Вознесение нельзя – это считается большим грехом. Нельзя выполнять ни работу по дому, ни тяжелую работу: сеять, копать и т.д. Запрещено злословить и ссориться.

Накануне Вознесения верующие идут в церковь для исповеди и причастия, а в четверг в храмах совершается торжественное богослужение по случаю Вознесения Господня. Считается, что в Вознесение Господь ходит среди людей и слышит их просьбы, поэтому необходимо молиться и просить здоровья своим близким и родным.