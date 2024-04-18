Зеленые святки 2024 по новому календарю: дата, традиции, что святят на Троицу в церкви

Когда Зеленые святки у православных и грекокатоликов в 2024 году

Фото: Національний університет водного господарства та природокористування

Что означают Зеленые святки – День Святой Троицы

День Святой Троицы – один из двенадцати самых больших праздников у христиан. Свое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим Вознесением на небеса. Таким образом, этот праздник означает явление людям Всевышнего во всех трех ипостасях, как Святой Троицы: в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога – Святого Духа.

Когда празднуется Троица в 2024 году

Праздник имеет еще одно церковное название – Пятидесятница, поскольку отмечается на 50-й день после Пасхи. В этом году Троица в Украине у православных и грекокатоликов будет праздноваться 23 июня.

Когда Троица у христиан западного обряда

В католической церкви праздник Троицы отмечают в следующее воскресенье после Пятидесятницы, когда празднуют сошествие Святого Духа на апостолов. В 2024 году католическая Троица выпадает на 19 мая. У христиан западного обряда праздник имеет самый высокий статус торжества.

Традиции и обряды праздника Святой Троицы

В этот день в православных храмах проходит одна из самых торжественных и величайших служб в году. К празднику принято убирать церкви "клечанням" – ветвями цветущей липы, листьями аира обыкновенного (в народе "татарское зелье"), мятой. После литургии совершалось окропление священниками колодцев святой водой, а на обратном пути к церкви священники освящали водой здания снаружи и внутри. Кроме того, освящался хлеб и соль, которые выносили на столе во двор.

Зеленью украшали и дома: устилали пол, клали на подоконник, прикрепляли на ворота. Именно из-за этого обычая День Святой Троицы называют Зеленым воскресеньем.

Зеленые святки – народное название цикла славянских праздников языческого происхождения, охватывающего несколько дней перед Троицей и первые дни Троицкой недели. Согласно языческим традициям, Зеленые святки означали конец весны и начало лета, также сочетали почтение памяти умерших и растительности. По поверью, это должно было обеспечить хороший урожай.

Сколько дней празднуют Троицу

Период Зеленых святок начинается с четверга перед Троицей и длится всю следующую неделю. Неделю после Пятидесятницы называют Русальной неделей. По народным верованиям, в эту неделю русалки празднуют свою Пасху, поэтому запрещено купаться в открытых водоемах.

В церквях в понедельник после Троицы отмечается День Святого Духа. Также особые праздничные молитвы читаются и на третий день после Троицы — во вторник.

Что нужно сделать на Троицу

В этот день нужно веселиться — петь, водить хороводы. В народе считали: если посвататься на Троицу, то брак будет крепким, хотя отмечать свадьбу запрещено.

Нужно украсить жилье живыми цветами — в частности, любистком, ветками деревьев, травами, такими как чабрец, мята, сон-трава. Пол застилают аиром, тимьяном, канупером или полынью.

В церкви в этот день освящают букеты из зелени. Считалось, что такие букеты оберегают от болезней, пожаров, бедствия. Хранили их за иконами в течение года.

Что нельзя делать на праздник Пятидесятницы

Церковью запрещено шить, вышивать, печь и работать в огороде. По приметам, людей, которые не отдыхают в этот день, а работают, ждут разные несчастья, поскольку это один из самых больших праздников в году.