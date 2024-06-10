Троицкая родительская поминальная суббота 2024: дата, история и традиции

Великому церковному празднику Троицы предшествует родительская суббота – день, когда поминают умерших

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Поминальные субботы по религиозным законам принято называть родительскими. Эта традиция появилась потому, что всех предков называли родителями. Дни, когда чтят память умерших родственников, называют родительскими субботами.

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Суббота перед праздником Троицы называется Троицкой родительской субботой. В этот день также чтят умерших, наводят порядок на могилах родственников. Это особый поминальный день в церковном календаре.

Когда Троицкая родительская суббота в 2024 году

Родительская суббота перед Троицей всегда отмечается на 49-й день после Пасхи. В этом году выпадает на 22 июня.

Как поминать умерших в Троицкую родительскую субботу

В поминальные дни умерших родственников поминают молитвами в церкви и дома. В церковь несут продукты на поминальную панихиду, ставят свечи за упокой и передают имена умерших, чтобы за них помолились в храме.

Также на кладбищах в родительскую субботу наводят порядок. Люди убирают могилки родственников.

Есть обычай в эти дни раздавать милостыню нуждающимся с просьбой помолиться. Дома в кругу семьи можно устраивать поминальный обед.

Чего нельзя делать в родительскую субботу перед Троицей

Церковью запрещено ссориться в эти дни, вспоминать умерших плохо или вспоминать старые обиды.

Также церковь не принимает обычаи оставлять еду на кладбищах или устраивать посиделки с едой и спиртным у могил.

Поминальные обеды должны состоять из постной пищи. Не приветствуются излишества.

Если кто-то не может посетить церковь или кладбище, можно почтить умерших дома молитвой.