График поминальных дней до конца 2024 года. Когда поминать умерших в церкви и на кладбище

Когда нужно поминать умерших в 2024 году по церковному календарю

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Поминовение умерших – древний украинский обычай, берущий начало с дохристианской и затем с христианской традиции. Украинцы издавна чтили память умерших предков весной, поскольку это время года символизирует воскресение и круговорот жизни: жизнь-смерть-вечная (потусторонняя) жизнь.

В церковном календаре есть несколько определенных дат, когда проводятся панихиды – поминальные службы в церкви. Это специально определенные субботы и поминальные дни после Пасхи. Родительскими (или Дедовскими) субботами называют дни, когда православные христиане чтят память умерших родственников перед постами: Рождественским, Великим, Петровым и Успенским.

Родительские поминальные субботы-2024: даты

До конца года в Украине по новоюлианскому календарю будет еще несколько поминальных суббот.

22 июня – Троицкая суббота (на 49 день после Пасхи, перед праздником Троицы)

– Троицкая суббота (на 49 день после Пасхи, перед праздником Троицы) 12 октября – Покровская суббота (перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы)

– Покровская суббота (перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы) 2 ноября – Дмитровская суббота (в начале Рождественского поста)

Все эти субботы родительские. В эти дни следует написать записку с именами умерших и занести ее на поминальную службу в церковь.

Поминальные дни после Пасхи: когда Радоница

Кроме суббот, есть еще и другие поминальные дни. Важнейший поминальный день года – Радоница, поминальные дни после Пасхи. В этом году Радоница выпадает на 14 мая. В некоторых регионах Украины поминальные дни приходятся на следующее воскресенье после Пасхи, 12 мая. А в некоторых через 2 недели – 19 мая.

В этот день посещают кладбища и зажигают лампадки на могилах родных. Также молятся об умерших в церкви.

Проводы-2024 в Киеве на кладбищах

В столице поминальные дни 12-15 мая. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА организует дополнительный транспорт на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут обеспечивать возможность добраться до Северного и Южного кладбищ, Байкового и Быковнянского, Дарницкого и Позняковского, Военного и других.

Напомним, в условиях военного положения власти призывают жителей не создавать большого скопления людей. Также необходимо соблюдать меры безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.