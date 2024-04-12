Что нужно знать о Радонице – поминальных днях после Пасхи

После Пасхи украинцы традиционно чтят память умерших: когда отмечается Радоница в 2024 году

Фото: depositphotos.com

Что такое Радоница

В народе эти дни называют поминками или проводами. В некоторых регионах Украины называются "гробки". На Полесье можно услышать название Радовница. В украинской традиции это поминальные дни по умершим родственникам.

Когда Проводы в 2024 году

Радоница отмечается во вторую неделю после Пасхи. В 2024 году поминать умерших родственников украинцы будут 14 мая.

Что можно делать на Радоницу

По традиции на кладбище несут конфеты, пасхальную выпечку, яйца и печенье. Согласно поверью, в этот день мертвые встают с могил, чтобы разговеться после Пасхи. Души радуются, что они не забыты самыми родными людьми.

Дни второй недели по Пасхе в крупных украинских городах, как Киев, и в других населенных пунктах с несколькими кладбищами, разбиты между кладбищами для празднования поминального дня. Обычно это воскресенье, понедельник или вторник.

В некоторых регионах Украины священник правит на кладбище всеобщую панихиду на Проводную неделю. Далее каждый род приглашает священника в могилы родных, где он отслуживает короткие молебные.

Что нельзя делать на Проводы

Категорически осуждаются развлечения и веселье в поминальные дни. Запрещается поминать умерших алкоголем. Нельзя ссориться. И не рекомендуется венчаться.

В эти дни не принято наводить порядок на могилах родных. По церковным обычаям это делают во время Великого поста или в четверг Пасхальной недели.

Поэтому четверг Пасхальной недели иногда называют "Невской Пасхой", то есть Пасхой мертвецов. Считалось, что в этот день весть о наступлении Пасхи достигает загробного мира, и умершие присоединяются в праздновании к живым.

История обычая Проводов

Традиция Радоницы происходит из языческих времен и тесно связана с древним культом предков. По древнему народному верованию, мертвецы радуются, когда их поминают добрым словом живые свояки и приходят к ним на их могилы.

После введения в Киевской Руси христианства церковники осуждали этот праздник. Но поскольку помешать этому были не в состоянии, то установили христианскую традицию поминать умерших. Остальные славянские народы также имеют традицию Проводов.