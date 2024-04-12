Що потрібно знати про Радоницю – поминальні дні після Великодня

Після Великодня українці традиційно вшановують пам'ять померлих: коли відзначається Радониця у 2024 році

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Що таке Радониця

В народі ці дні називають поминками або проводами. В деяких регіонах України має назву "гробки". На Поліссі можна почути назву Радовниця. В українській традиції це поминальні дні за померлими родичами.

Коли Проводи у 2024 році

Радониця відзначається у другий тиждень після Великодня. У 2024 році поминати померлих родичів українці будуть 14 травня.

Що можна робити на Радоницю

За традицією, на кладовище несуть цукерки, пасхальну випічку, яйця і печиво. Згідно з повір’ям, в цей день мертві встають з могил, щоб розговітися після Великодня. Душі радіють, що вони не забуті найріднішими людьми.

Дні другого тижня по Великодню у великих українських містах, як Київ, та й в інших населених пунктах з кількома кладовищами, розбиті між кладовищами для відзначення поминального дня. Зазвичай це неділя, понеділок або вівторок.

У деяких регіонах України священник править на кладовищі загальну панахиду на Провідну неділю. Далі кожен рід запрошує священника до могил рідних, де він відслужує короткі молебні.

Що не можна робити на Проводи

Категорично засуджуються розваги та веселощі в поминальні дні. Забороняється поминати померлих алкоголем. Не можна сваритися. І не рекомендується вінчатися.

В ці дні не прийнято наводити порядок на могилах рідних. За церковними звичаями це роблять під час Великого посту або четвер Великоднього тижня.

Через це четвер Великоднього тижня подекуди називають "Навський Великдень", тобто Великдень мерців. Оскільки вважалося, що в цей день звістка про настання Великодня сягає потойбічного світу, й померлі приєднуються у святкуванні до живих.

Історія звичаю Проводів

Традиція Радониці походить з язичницької доби й тісно пов'язана з давнім культом предків. За давнім народним віруванням, мерці радіють, коли їх поминають добрим словом живі свояки та ще й приходять до них на їхні могили.

Після введення у Київській Русі християнства церковники засуджували це свято. Але оскільки завадити цьому були не в змозі, то встановили християнську традицію поминати померлих. Інші слов’янські народи також мають традицію Проводів.