Графік поминальних днів до кінця 2024 року. Коли поминати померлих у церкві та на кладовищі

Коли потрібно поминати померлих у 2024 році за церковним календарем

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Поминання померлих – давній український звичай, що бере початок з дохристиянської та потім з християнської традиції. Українці здавна віддавали шану померлим предкам весною, оскільки ця пора року символізує воскресіння та колообіг життя: життя-смерть-вічне (потойбічне) життя.

У церковному календарі є декілька визначених дат, коли проводяться панахиди – поминальні служби в церкві. Це спеціально визначені суботи та поминальні дні після Пасхи. Батьківськими (або Дідівськими) суботами називають дні, коли православні християни вшановують пам’ять померлих родичів перед постами: Різдвяним, Великим, Петровим і Успенським.

Батьківські поминальні суботи-2024: дати

До кінця року в Україні за новоюліанським календарем буде ще декілька поминальних субот.

22 червня – Троїцька субота (на 49 день після Великодня, перед святом Трійці)

– Троїцька субота (на 49 день після Великодня, перед святом Трійці) 12 жовтня – Покровська субота (перед святом Покрови Пресвятої Богородиці)

– Покровська субота (перед святом Покрови Пресвятої Богородиці) 2 листопада – Дмитрівська субота (на початку Різдвяного посту)

Всі ці суботи є батьківськими. У ці дні потрібно написати записку з іменами померлих та занести її на поминальну службу до церкви.

Поминальні дні після Великодня: коли Радониця

Окрім субот, є ще й інші поминальні дні. Найважливіший поминальний день року – Радониця, поминальні дні через тиждень після Великодня. Цього року Радониця випадає на 14 травня. В деяких регіонах України поминальні дні випадають на наступну неділю після Пасхи, 12 травня. А в деяких – через 2 тижні – 19 травня.

Цього дня відвідують кладовища і запалюють лампадки на могилах рідних. Також моляться за померлих у церкві.

Проводи-2024 у Києві на кладовищах

У столиці поминальні дні будуть 12–15 травня. На цей період Департамент транспортної інфраструктури КМДА організує додатковий транспорт на маршрутах, що проходять поблизу міських кладовищ. Автобуси, тролейбуси та трамваї забезпечуватимуть можливість дістатися до Північного та Південного кладовищ, Байкового та Биківнянського, Дарницького та Позняківського, Військового та ін.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану влада закликає мешканців не створювати великого скупчення людей. Також необхідно дотримуватися заходів безпеки та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.