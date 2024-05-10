Проводи-2024. Як правильно поминати померлих

Що треба нести до церкви та на кладовище, як поминати померлих родичів

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Наближуються одні з найважливіших поминальних днів після Великодня - Радониця. В народі називають їх "Гробки", "Проводи" або "Провідна неділя". У 2024 році Радониця випадає на 14 травня, проте у різних регіонах Проводи відзначаються з 12 травня – на церковне свято Антипасху. Загалом період поминання померлих після Великодня з 12 до 15 травня.

Як правильно поминати померлих

Поминання померлих родичів є важливим елементом християнства. Для українців цей обряд має глибоке коріння, адже ще за язичництва була традиція поминати спочилих. В Україні традиції народних обрядів переплелися з традиціями православної церкви.

Церква визнає два методи поминання спочилих: молитва та творіння добрих справ, зокрема милостині. На кожну батьківську поминальну суботу та на Проводи заведено проводити панахиду.

Панахида – спеціальне богослужіння за померлих. Назва служби складається з двох слів: "пас" і "нікс", що означає "весь" та "ніч", і означає "всенічне богослужіння". Це стародавня назва богослужіння за померлих, яке звершувалося протягом цілої ночі. Зараз хоч і збереглась назва, проте панахиди проводять вдень. Служба проводиться у храмі або на кладовищі та обов'язково супроводжується обкаджуванням.

Як милостиню слід роздавати одяг або їжу нужденним з проханням помолитися. Категорично заборонено роздавати спиртні напої.

Що несуть на поминальну службу у церкву

Священники наголошують, що зараз немає потреби нести багато продуктів у церкву на поминальну службу, краще їх роздати потребуючим.

Проте традиційно для звершення панахиди має бути круглий хліб чи колач (він має символічне значення у церковних обрядах). Крім того, приносять також олію, фрукти, печиво чи цукерки. Всі інші продукти, крім хліба, не є обов'язковими. Категорично заборонено приносити м'ясні продукти. Всі продукти, принесені в церкву, церковні служителі мають передавати потребуючим. За поясненнями священників, продукти символізують "пожертви", які вже не може дати померла людина. На кладовище приносять їжу також для того, щоб віддати нужденним.

Ще один звичай поминати померлих у християнстві – запалювати свічки за упокій померлих родичів. У церквах є спеціальні столики перед іконами для свічок за упокій.

Що потрібно робити на кладовищі

Поминати родичів можна не тільки в поминальні суботи або дні Проводів. В будь-який день року варто наводити порядок і лад на могилах рідних, а також молитися і ставити свічки за упокій.

Традиційно перед Провідною неділею українці доглядають могили рідних: саджають рослини, впорядковують огорожу. Крім того:

1) відвідують церкву й замовляють поминальну службу – панахиду за померлих, моляться;

2) запалюють на могилах свічки чи лампадки. Цей обряд існує від самого початку християнства. Світло вважається представленням Ісуса Христа. Також християни вірять, що світло поєднує живих і мертвих;

3) подають нужденним милостиню (інколи дають продукти).