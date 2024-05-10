Проводы-2024. Как правильно поминать умерших

Что нужно нести в церковь и на кладбище, как поминать умерших родственников

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Приближаются одни из наиболее важных поминальных дней после Пасхи – Радоница. В народе называют их "Гробки", "Проводы" или "Проводное воскресенье". В 2024 году Радоница выпадает на 14 мая, однако в разных регионах Проводы отмечаются с 12 мая – на церковный праздник Антипасху. В целом период поминовения усопших после Пасхи с 12 по 15 мая.

Как правильно поминать умерших

Поминовение умерших родственников является важным элементом христианства. Для украинцев этот обряд имеет глубокие корни, ведь еще во времена язычестве была традиция поминать усопших. В Украине традиции народных обрядов переплелись с традициями православной церкви.

Церковь признает два способа поминовения усопших: молитва и творение добрых дел, в частности милостыни. На каждую родительскую поминальную субботу и на Проводы принято проводить панихиду.

Панихида – специальное богослужение за умерших. Название службы состоит из двух слов: "пас" и "никс", что означает "весь" и "ночь", и означает "всенощное богослужение". Это древнее название богослужения за умерших, которое совершалось целую ночь. Сейчас хоть и сохранилось название, но панихиды проводят днем. Служба проводится в храме или на кладбище и обязательно сопровождается отпеванием.

Как милостыню следует раздавать одежду или еду нуждающимся с просьбой помолиться. Категорически запрещено раздавать спиртные напитки.

Что несут на поминальную службу в церковь

Священники отмечают, что сейчас нет необходимости нести много продуктов в церковь на поминальную службу, лучше их раздать нуждающимся.

Однако традиционно для совершения панихиды должен быть круглый хлеб или калач (он имеет символическое значение в церковных таинствах). Кроме того, приносят также растительное масло, фрукты, печенье или конфеты. Все остальные продукты, кроме хлеба, – не обязательны. Категорически запрещено приносить мясные продукты. Все продукты, принесенные в церковь, церковные служители должны передавать нуждающимся. По объяснениям священников, продукты символизируют "пожертвования", которые уже не может дать умерший человек. На кладбище приносят еду также для того, чтобы отдать тем, кто нуждается.

Еще один обычай поминать умерших в христианстве – зажигать свечи за упокой умерших родственников. В церквях есть специальные столики перед иконами для свеч за упокой.

Что нужно делать на кладбище

Поминать родственников можно не только в поминальные субботы или дни Проводов. В любой день года можно наводить порядок на могилах родных, а также молиться и ставить свечи за упокой.

Традиционно перед Проводным воскресеньем украинцы благоустраивают могилы родных: сажают растения, благоустраивают ограды. Кроме того:

1) посещают церковь и заказывают поминальную службу – панихиду за умерших, молятся;

2) зажигают на могилах свечи или лампадки. Этот обряд существует с самого начала христианства. Свет считается представлением Иисуса Христа. Также христиане верят, что свет соединяет живых и мертвых;

3) подают нуждающимся милостыню (иногда дают продукты).