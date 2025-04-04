Антипасха, Фомино воскресенье, Красная горка: что это за праздники, дата-2025 и традиции

Праздник во время второй недели после Пасхи / Фото: Pixabay

Какой праздник отмечается в следующее воскресенье после Пасхи

Следующее воскресенье после Пасхи – важный день в народных и христианских традициях. Этот день имеет несколько названий: Антипасха, Фомино воскресенье, Красная горка. В этом году праздники выпадают на 27 апреля.

Антипасха, Фомино воскресенье

Антипасхой называют восьмой день после праздника Пасхи. В этот день возвращаются к воспоминаниям о Воскресении Иисуса Христа. Этот обычай имеет библейское объяснение.

На восьмой день после воскресения Иисус явился своему ученику апостолу Фоме. Среди всех учеников Христовых его охватило наибольшее отчаяние после смерти учителя, он не верил, что Христос воскрес.

Но в следующее воскресенье Господь явился ему и показал свои раны. Тогда Фома уверовал в воскресение Христово. Поэтому Антипасху еще называют Фомино воскресенье. Считается, что именно ради Фомы Иисус явился в тот день.

Что такое Антипасха / Украинская православная церковь. Одесская епархия. Свято-Троицкий собор

Проводное воскресенье

Всю неделю от Фомина воскресенья в народе называют "Фомина неделя". В Украинских традициях эта неделя является поминальной. Украинцы поминают своих умерших родственников в течение недели в разные дни, это зависит от региона. Поэтому эту неделю также называют – Проводное воскресенье, поскольку продолжаются проводы.

Можно встретить название "Аркушна неділя". Аркушем (артосом) называют освященный хлеб, который лежит в храме перед иконостасом на протяжении Светлой седмицы. Во время Светлой недели с артосом обходят вокруг храма, а на Антипасху хлеб разрезают и раздают прихожанам храма.

Красная горка 2025 года / Фото: Pixabay

Красная горка

Красная горка – это праздник с языческими традициями. Он связан с празднованием весны, поэтому сопровождается хороводами и песнями. Такое название из-за того, что гуляния проводились на холме или на верхушке горы. Вообще горы имеют особое значение в народных традициях, они считаются началом жизни и цивилизации.

Дохристианские обряды проводились в тот же период, что и в следующее воскресенье после Пасхи. Олекса Воропай отмечает, что праздник в народе еще называли Ляля или Леля, потому что девушки совершали особый обряд.

Выбирали сами самую красивую девушку. Наряжали ее в венки, обматывали цветами и листьями руки, ноги и все тело. Вокруг нее водили хороводы, а она пела и раздавала подружкам венки и вкусности. Вероятно, этот обряд был поклонением какой-то языческой богине весны.

Что можно делать в Проводное воскресенье

На Антипасху по христианским традициям поминают умерших родственников. В первое воскресенье после Пасхи можно:

поминать умерших родственников, посещать могилы;

нести панихиду в церковь и молиться о душах умерших;

раздавать милостыню;

угощать соседей куличами и пасхальными яйцами с просьбой молиться за предков;

причаститься в церкви.

По церковным канонам в этот день можно причащаться, не соблюдая пост.

Праздник во второе воскресенье после Пасхи / Фото: Pixabay

Что нельзя делать на Проводы

По народным и христианским традициям на первое воскресенье после Пасхи соблюдают следующие запреты:

нельзя убирать на кладбищах, нужно только посетить могилы;

нельзя отказывать кому-либо в помощи или подаянии;

употреблять алкоголь, особенно запрещено делать это на кладбище;

нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

начинать новые дела.

Не советуют брать на кладбище маленьких детей или беременных женщин. Не стоит и нести на кладбище искусственные цветы и венки, лучше – свежие живые цветы.

Приметы на Антипасху

Хорошей приметой считалось, если зацвела рябина. Срывали веточку и ставили дома. Ее хранили как можно дольше. Также в этот день были приметы:

если рассвет красного цвета, то лето будет сухим и жарким;

погожий день предвещает теплое лето;

дождь и похолодание означают холодное лето.

Плохой приметой считалось провести этот день в одиночестве. Даже на кладбище следует идти с семьей или соседями. Чтобы не провести круглый год в одиночестве, лучше быть на второе воскресенье после Пасхи в кругу родственников или друзей.