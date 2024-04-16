Почему нельзя работать в Пасхальную неделю: традиции и обычаи украинцев

Что такое Пасхальная седмица и как праздновать неделю после Пасхи

Фото: depositphotos.com

Почему неделю после Пасхи называют Светлой

С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней: от самой Пасхи до следующего воскресенья или Антипасхи. Эта неделя называется "Светлая седмица". Каждый день недели тоже называется светлым. В 2024 году Пасхальная неделя начинается 6 мая и продлится до 12 мая. Последний день седмицы – Светлая суббота.

В Пасхальную Седмицу в храмах ежедневно совершаются богослужения по пасхальному чину. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов. Всю неделю, после Литургии, проходят торжественные шествия около церкви.

В течение Светлой недели можно употреблять в пищу мясо, молочные продукты, поскольку Великий пост заканчивается на Пасху, 5 мая.

На какой день после Пасхи можно работать

Во все дни Светлой недели нельзя унывать, ссориться, желать зла. Считается плохим признаком переедать в эти дни во время застолья. Не принято выполнять тяжелую работу, работать возле земли, поскольку 7 дней после Пасхи празднуется величайший праздник христиан, символизирующий победу света над тьмой, – Воскресение Христово.

Светлый понедельник после Пасхи – Поливаный понедельник

Понедельник после Пасхи – второй день Пасхальной недели. В отдельных регионах Украины называют "Поливаний понеділок" (Поливальный понедельник), по традиции, парни обливают девушек водой, а те за это дарят им писанки.

Вторник после Пасхи – Светлый вторник

Во вторник Светлой седмицы совершается празднование в честь Иверской иконы Божией Матери. В этот день, как и всю Светлую седмицу, нельзя венчаться и проводить панихиды.

Среда после Пасхи

Светлую среду называли "хороводицей". В этот день крестьяне отправлялись веселиться, петь и водить хороводы. По приметам, в этот день нельзя было работать в огороде или поле, потому что урожай погибнет.

Первый четверг после Пасхи

Четверг Пасхальной недели иногда называют "Навская Пасха", то есть Пасха мертвецов, поскольку считалось, что в этот день весть о наступлении Пасхи достигает загробного мира и умершие присоединяются в праздновании к живым. В этот день было принято убирать могилы на кладбищах в канун Проводов — Родительского дня.

Светлая пятница

В пятницу Пасхальной недели отмечается праздник иконы Божией Матери "Живоносный источник". В этот день в храмах совершается малое водосвятие. Обычно церковью установлен пост в среду и пятницу, но в Светлую неделю пост отменяется – разрешено есть скоромное.

Светлая суббота

Всю Светлую седмицу около открытых Царских ворот стоит особенный хлеб, так называемый "артос". Обычай этот установлен с апостольских времен.

В субботу Светлой седмицы после Божественной литургии артос торжественно благословляется и читается особая молитва. После этого кусочки священного хлеба раздают верующим. В субботу впервые после Пасхи Царские ворота в храмах закрываются.

Поминальное воскресенье после Пасхи

В восьмой день после Пасхи, как окончание Светлой седмицы, следует особое празднование, называемое Антипасха или Воскресение Фомы. В Украине в этот день проходят Проводы — поминальный день умерших родственников.