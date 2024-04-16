Почему нельзя работать в Пасхальную неделю: традиции и обычаи украинцев
Почему неделю после Пасхи называют Светлой
С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь дней: от самой Пасхи до следующего воскресенья или Антипасхи. Эта неделя называется "Светлая седмица". Каждый день недели тоже называется светлым. В 2024 году Пасхальная неделя начинается 6 мая и продлится до 12 мая. Последний день седмицы – Светлая суббота.
В Пасхальную Седмицу в храмах ежедневно совершаются богослужения по пасхальному чину. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов. Всю неделю, после Литургии, проходят торжественные шествия около церкви.
В течение Светлой недели можно употреблять в пищу мясо, молочные продукты, поскольку Великий пост заканчивается на Пасху, 5 мая.
На какой день после Пасхи можно работать
Во все дни Светлой недели нельзя унывать, ссориться, желать зла. Считается плохим признаком переедать в эти дни во время застолья. Не принято выполнять тяжелую работу, работать возле земли, поскольку 7 дней после Пасхи празднуется величайший праздник христиан, символизирующий победу света над тьмой, – Воскресение Христово.
Светлый понедельник после Пасхи – Поливаный понедельник
Понедельник после Пасхи – второй день Пасхальной недели. В отдельных регионах Украины называют "Поливаний понеділок" (Поливальный понедельник), по традиции, парни обливают девушек водой, а те за это дарят им писанки.
Вторник после Пасхи – Светлый вторник
Во вторник Светлой седмицы совершается празднование в честь Иверской иконы Божией Матери. В этот день, как и всю Светлую седмицу, нельзя венчаться и проводить панихиды.
Среда после Пасхи
Светлую среду называли "хороводицей". В этот день крестьяне отправлялись веселиться, петь и водить хороводы. По приметам, в этот день нельзя было работать в огороде или поле, потому что урожай погибнет.
Первый четверг после Пасхи
Четверг Пасхальной недели иногда называют "Навская Пасха", то есть Пасха мертвецов, поскольку считалось, что в этот день весть о наступлении Пасхи достигает загробного мира и умершие присоединяются в праздновании к живым. В этот день было принято убирать могилы на кладбищах в канун Проводов — Родительского дня.
Светлая пятница
В пятницу Пасхальной недели отмечается праздник иконы Божией Матери "Живоносный источник". В этот день в храмах совершается малое водосвятие. Обычно церковью установлен пост в среду и пятницу, но в Светлую неделю пост отменяется – разрешено есть скоромное.
Светлая суббота
Всю Светлую седмицу около открытых Царских ворот стоит особенный хлеб, так называемый "артос". Обычай этот установлен с апостольских времен.
В субботу Светлой седмицы после Божественной литургии артос торжественно благословляется и читается особая молитва. После этого кусочки священного хлеба раздают верующим. В субботу впервые после Пасхи Царские ворота в храмах закрываются.
Поминальное воскресенье после Пасхи
В восьмой день после Пасхи, как окончание Светлой седмицы, следует особое празднование, называемое Антипасха или Воскресение Фомы. В Украине в этот день проходят Проводы — поминальный день умерших родственников.