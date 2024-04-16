Чому не можна працювати у Великодній тиждень: традиції та звичаї українців

Що таке Великодня седмиця та як святкувати тиждень після Пасхи

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Чому тиждень після Пасхи називають Світлим

З апостольських часів свято християнської Пасхи триває сім днів: від самого Великодня до наступної неділі або Антипасхи. Цей тиждень називається "Світла седмиця". Кожен день тижня теж називається світлим. У 2024 році Великодній тиждень розпочинається 6 травня і триватиме до 12 травня. Останній день седмиці – Світла субота.

У Великодню Седмицю в храмах щодня відбуваються богослужіння по великоднього чину. Ранкові та вечірні молитви замінюються співом Пасхальних годин. Весь тиждень, після Літургії, відбуваються хресні ходи біля церкви.

У Світлий тиждень можна їсти м'ясо, молочні продукти, оскільки Великий піст закінчується на Великдень, 5 травня.

На який день після Пасхи можна працювати

Протягом усіх днів Світлого тижня не можна сумувати, сваритися, бажати зла. Вважається поганою прикметою переїдати у ці дні під час застілля. Не заведено виконувати важку роботу, поратися на городі, оскільки 7 днів після Пасхи святкується найвеличніше свято християн, що символізує перемогу світла над темрявою, – Воскресіння Христове.

Світлий понеділок після Пасхи – Поливаний понеділок

Понеділок після Пасхи – другий день Великоднього тижня. В окремих регіонах України називають "Поливаний понеділок", за традицією хлопці обливають дівчат водою, а ті за це дарують їм писанки.

Вівторок після Великодня – Світлий вівторок

У вівторок Світлої седмиці здійснюється святкування на честь Іверської ікони Божої Матері. Цього дня, як і всю Світлу седмицю, не можна вінчатися та проводити панахиди, але дозволено хрестити дітей.

Середа після Пасхи

Світлу середу називали "хороводицею". Цього дня селяни відправлялися веселитися, співати та водити хороводи. За прикметами, у цей день не можна було працювати в городі або в полі, тому що врожай загине.

Перший четвер після Пасхи

Четвер Великоднього тижня подекуди називають "Навський Великдень", тобто Великдень мерців, оскільки вважалося, що цього дня звістка про настання Великодня сягає потойбічного світу, й померлі приєднуються у святкуванні до живих. Цього дня було заведено прибирати могили на кладовищах напередодні Проводів (Радониці).

Світла п’ятниця

У П'ятницю Великоднього тижня відзначається свято ікони Божої Матері "Живоносне джерело". Цього дня у храмах здійснюється мале водосвяття. Зазвичай церквою встановлений піст у середу і п'ятницю, але на Світлий тиждень піст скасовують – дозволено їсти скоромне.

Світла субота

Всю Світлу седмицю близько відкритих Царських врат стоїть особливий хліб, так званий "артос". Звичай цей встановлений з апостольських часів.

У Суботу Світлої седмиці після Божественної літургії артос урочисто благословляється і читається особлива молитва. Після цього шматочки священного хліба роздають вірянам. У суботу вперше після Великодня Царські врата у храмах зачиняються.

Поминальна неділя після Пасхи

У восьмий день після Пасхи, як закінчення Світлої седмиці, відзначають особливе святкування, зване Антипасха або Неділя Фоми. В Україні цього дня відбуваються Проводи — поминки за померлими родичами.