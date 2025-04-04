Антипасха, Фомина неділя і Красна гірка: що це за свята, дата у 2025 році і традиції

Антипасха, Провідна неділя, Красна гірка – що це за свята?

Свято на другу неділю після Великодня / Фото: Pixabay

Яке свято відзначається наступної неділі після Великодня

Наступна неділя після Великодня – важливий день у народних і християнських традиціях. Цей день має кілька назв: Антипасха, Провідна неділя, Фомина неділя, Красна гірка. Цього року свята випадають на 27 квітня.

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Антипасха, Фомина неділя

Антипасхою називають восьмий день після свята Великодня. Цього дня повертаються до спогадів про Воскресіння Ісуса Христа. Цей звичай має біблійне пояснення.

На восьмий день після воскресіння Ісус явився своєму учневі апостолу Фомі. Серед усіх учнів Христових його охопив найбільший відчай після смерті учителя, він не вірив, що Христос воскрес.

Але наступної неділі Господь явився йому й показав свої рани. Тоді Фома увірував у воскресіння Христове. Тому Антипасху ще називають Фомина неділя. Вважається, що саме заради Фоми Ісус явився того дня.

Що таке Антипасха / Українська православна церква. Одеська Єпархія. Свято-Троїцький собор

Провідна неділя

Весь тиждень від Фоминої неділі в народі називають "Фомин тиждень". В українських традиціях цей тиждень є поминальним. Українці поминають своїх померлих родичів впродовж тижня у різні дні, це залежить від регіону. Тому цей тиждень також називають – Провідна неділя, оскільки тривають проводи.

Можна зустріти назву Аркушна неділя. Аркушем (артосом) називають освячений хліб, який лежить у храмі перед іконостасом впродовж Світлої седмиці. Під час Світлого тижня з артосом обходять навколо храму, а на Антипасху хліб розрізають і роздають парафіянам.

Червона гірка – 2025 / Фото: Pixabay

Червона гірка

Червона гірка – це свято з язичницькими традиціями. Воно пов’язане зі святкуванням весни, тому супроводжується хороводами та піснями. Така назва через те, що гуляння проводилися на пагорбі або на верхівці гори. Взагалі гори мають особливе значення в народних традиціях, вони вважаються початком життя та цивілізації.

Дохристиянські обряди проводилися у той же період, що й наступна неділя після Великодня. Олекса Воропай зазначає, що свято в народі ще називали Ляля або Леля, через те, що дівчата проводили особливий обряд.

Вибирали з-поміж себе найкрасивішу дівчину. Убирали її у вінки, обмотували квітами та листям руки, ноги й усе тіло. Навколо неї водили хороводи, а вона співала й роздавала подружкам вінки й смаколики. Імовірно цей обряд був поклонінням якійсь язичницькій богині весни.

Що можна робити на Провідну неділю

На Антипасху за християнськими традиціями поминають померлих родичів. У першу неділю після Великодня можна:

поминати померлих родичів, відвідувати могили;

нести панахиду у церкву та молитися за душі померлих;

роздавати милостиню;

пригощати сусідів пасками та крашанками з проханням молитися за пращурів;

причаститися в церкві.

За церковними канонами у цей день можна причащатися, не дотримуючись посту.

Свято на другу неділю після Пасхи / Фото: Pixabay

Що не можна робити на Проводи

За народними та християнськими традиціями на першу неділю після Великодня дотримуються таких заборон:

не можна прибирати на кладовищах, слід лише відвідати могили;

не можна відмовляти комусь у допомозі або милостині;

вживати алкоголь, особливо заборонено робити це на кладовищі;

не можна робити важку фізичну працю;

розпочинати нові справи.

Не радять брати на кладовище малих дітей чи вагітних жінок. Не варто й нести на кладовище штучні квіти та вінки, краще – свіжі живі квіти.

Прикмети на Антипасху

Гарною прикметою вважалося, якщо зацвіла горобина. Зривали гілочку та ставили вдома. Її зберігали якомога довше. Також на цей день були прикмети:

якщо світанок червоного кольору, то літо буде сухим та жарким;

погожий день віщує тепле літо;

дощ та похолодання означають холодне літо.

Поганою прикметою вважалося провести цей день на самоті. Навіть на кладовище слід йти з родиною або із сусідами. Щоб не провести цілий рік на самоті, краще бути на другу неділю після Великодня у колі родичів або друзів.