Троїцька батьківська поминальна субота 2024: дата, історія та традиції

Великому церковному святу Трійці передує батьківська субота – день, коли поминають померлих

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Поминальні суботи за релігійними законами заведено називати батьківськими. Ця традиція з'явилась через те, що усіх предків називали батьками. Дні, коли вшановують пам’ять померлих родичів, називають батьківськими суботами.

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Субота перед святом Трійці називається Троїцькою батьківською суботою. В цей день також вшановують померлих, впорядковують могили родичів. Це особливий поминальний день у церковному календарі.

Коли Троїцька батьківська субота у 2024 році

Батьківська субота перед Трійцею завжди відзначається на 49-й день після Великодня. У 2024 році випадає на 22 червня.

Як поминати померлих у Троїцьку батьківську суботу

У поминальні дні померлих родичів поминають молитвами у церкві й вдома. До церкви несуть продукти на поминальну панахиду, ставлять свічки за упокій і передають імена померлих, щоб за них помолилися у храмі.

Також наводять лад на кладовищах в батьківську суботу. Люди впорядковують могилки родичів.

Є звичай в ці дні роздавати милостиню нужденним з проханням помолитися. Вдома в колі сім’ї можна влаштовувати поминальний обід.

Чого не можна робити у батьківську суботу перед Трійцею

Церквою заборонено сваритися в ці дні, згадувати померлих погано або пригадувати старі образи.

Також церква не приймає звичаї залишати їжу на кладовищах або влаштовувати посиденьки з їжею та спиртним біля могил.

Поминальні обіди мають складатися з пісної їжі. Не вітаються надмірності.

Якщо хтось не може відвідати церкву або кладовище, можна вшанувати померлих вдома молитвою.