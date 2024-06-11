День Святого Духа 2024: традиции праздника, можно ли работать в понедельник после Троицы

Что означает День Святого Духа, сколько дней продолжаются Зеленые святки и какой праздник на второй день Троицы

Фото: depositphotos.com

День Святого Духа или Духов день – это церковный праздник, празднующийся на второй день после Троицы.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Когда День Святого Духа в 2024 году

День Святого Духа всегда отмечается в понедельник после Пятидесятницы, на 51-й день после Пасхи.

Это переходный праздник, зависящий от даты Троицы. В этом году выпадает на 24 июня.

Что означает День Святого Духа

Празднование, посвященное Троице и событию Сошествия Святого Духа на апостолов, длится целую неделю. Понедельник и вторник после Троицы называется Зелеными праздниками. А всю неделю после Троицы – Русальная неделя.

День Святого Духа не менее важен, чем праздник Троицы. Троица олицетворяет собой Бога в трех образах: Святого Бога, Святого Сына и Святого Духа. По Библии на 50-й день на Землю сошел Святой Дух, как и обещал Иисус Христос перед распятием. Святой Дух – это одна из трех ипостасей Бога в христианстве.

Именно День Святого Духа считается Днем рождения Церкви. То есть в этот день была основана церковь. По христианским верованиям именно Святой Дух освящает этот мир через церковь. После восшествия Святого Духа на апостолов, они начали проповедовать учение Христово.

Что нельзя делать в День Святого Духа – на второй день Зеленых святок

По христианским традициям в этот день категорически нельзя работать. Запрещено шить, вышивать и стирать. Нельзя в Духов день ссориться и сплетничать.

Верующими принято посещать церковь, также молиться можно и дома. В этот день пост соблюдать не нужно, можно готовить какие-либо блюда. Но запрещено употреблять алкоголь.

Приметы в День Святого Духа

Наши предки в этот день следили за облаками. По народным наблюдениям, именно со Дня Святого Духа погода становится по-настоящему жаркой. Народные приметы в этот день связаны именно с погодой.

Какая погода на Духов день – такими будут и следующие 40 дней.

Если идет дождь, то лето будет теплым и солнечным.

Молния – хороший знак, поскольку земля прогоняет злых духов.