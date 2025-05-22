Полный церковный календарь по новому стилю на июнь 2025
В июне есть много важных дат. Важнейшие праздники для христиан:
Троица – 8 июня;
Рождество Иоанна Крестителя – 24 июня;
День апостолов Петра и Павла – 29 июня.
Эти праздники имеют не только христианские традиции, но и глубокие народные корни. Ранее Иоанна Крестителя и Петра и Павла отмечали в июле – 6 и 12 соответственно, но после календарной реформы многие непереходные праздники перенесены на 13 дней раньше.
Не менее важными днями для верующих есть:
Троицкая поминальная суббота – 7 июня, всегда выпадает в субботу перед Троицей, на 49-й день после Пасхи;
Петров пост – с 16 по 28 июня, пост, предшествующий празднику Петра и Павла.
Церковные праздники июня на каждый день
1 июня – святых отцов Первого Вселенского собора, преподобного Агапита Киево-Печерского.
2 июня – великомученика Иоанна Нового, Сучавского; Киево-Братской иконы Божией Матери.
3 июня – священномученика Лукиана, епископа Максиана, пресвитера, Юлиана.
4 июня – преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского.
5 июня – перенос мощей благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси.
6 июня – преподобного Иллариона Нового.
7 июня – Троицкая поминальная суббота.
8 июня – Пятидесятница, День Святой Троицы.
9 июня – День Святого Духа.
10 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского, святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского.
11 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы, святителя Луки, архиепископа Симферопольского.
12 июня – Корецкой иконы Божией Матери "Споручница грешных".
13 июня – мученицы Акилины, мученицы Антонины Никейской.
14 июня – пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.
15 июня – святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.
16 июня – начало Петровского поста, святителя Тихона, епископа Амафунтского.
17 июня – мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
18 июня – преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского в Дальних пещерах.
19 июня – апостола Иуды, брата Господня.
20 июня – мучеников Инны, Пины и Риммы.
21 июня – мученика Юлиана Тарсийского.
22 июня – всех святых земли Украинской, новомучеников и исповедников, которые в Украине и других землях в ХХ ст. за Христа и православную веру пострадали.
23 июня – мученицы Агриппины Римлянки.
24 июня – Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
25 июня – Манявской иконы Божией Матери "Освободительницы".
26 июня – преподобного Иоанна, епископа Готского, святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского.
27 июня – праведной Иоанны, мироносицы; преподобного Самсона.
28 июня – преподобного Павла, врача; перенос мощей Кира и Иоанна.
29 июня – первоверховных апостолов Петра и Павла, Касперовской иконы Божией Матери.
30 июня – Собор славных и всехвальных 12 апостолов.