Полный церковный календарь по новому стилю на июнь 2025

Что будет отмечать Православная церковь Украины по новому календарю в июне

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В июне есть много важных дат. Важнейшие праздники для христиан:

Троица – 8 июня;

Рождество Иоанна Крестителя – 24 июня;

День апостолов Петра и Павла – 29 июня.

Эти праздники имеют не только христианские традиции, но и глубокие народные корни. Ранее Иоанна Крестителя и Петра и Павла отмечали в июле – 6 и 12 соответственно, но после календарной реформы многие непереходные праздники перенесены на 13 дней раньше.

Не менее важными днями для верующих есть:

Троицкая поминальная суббота – 7 июня, всегда выпадает в субботу перед Троицей, на 49-й день после Пасхи;

Петров пост – с 16 по 28 июня, пост, предшествующий празднику Петра и Павла.

Церковные праздники июня на каждый день

1 июня – святых отцов Первого Вселенского собора, преподобного Агапита Киево-Печерского.

2 июня – великомученика Иоанна Нового, Сучавского; Киево-Братской иконы Божией Матери.

3 июня – священномученика Лукиана, епископа Максиана, пресвитера, Юлиана.

4 июня – преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского.

5 июня – перенос мощей благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, святителя Константина, митрополита Киевского и всея Руси.

6 июня – преподобного Иллариона Нового.

7 июня – Троицкая поминальная суббота.

8 июня – Пятидесятница, День Святой Троицы.

9 июня – День Святого Духа.

10 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского, святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского.

11 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы, святителя Луки, архиепископа Симферопольского.

12 июня – Корецкой иконы Божией Матери "Споручница грешных".

13 июня – мученицы Акилины, мученицы Антонины Никейской.

14 июня – пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

15 июня – святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.

16 июня – начало Петровского поста, святителя Тихона, епископа Амафунтского.

17 июня – мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

18 июня – преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского в Дальних пещерах.

19 июня – апостола Иуды, брата Господня.

20 июня – мучеников Инны, Пины и Риммы.

21 июня – мученика Юлиана Тарсийского.

22 июня – всех святых земли Украинской, новомучеников и исповедников, которые в Украине и других землях в ХХ ст. за Христа и православную веру пострадали.

23 июня – мученицы Агриппины Римлянки.

24 июня – Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

25 июня – Манявской иконы Божией Матери "Освободительницы".

26 июня – преподобного Иоанна, епископа Готского, святителя Дионисия Киево-Печерского, архиепископа Суздальского.

27 июня – праведной Иоанны, мироносицы; преподобного Самсона.

28 июня – преподобного Павла, врача; перенос мощей Кира и Иоанна.

29 июня – первоверховных апостолов Петра и Павла, Касперовской иконы Божией Матери.

30 июня – Собор славных и всехвальных 12 апостолов.