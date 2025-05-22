Повний церковний календар за новим стилем на червень 2025
У червні маємо багато важливих дат. Найважливіші свята для християн:
Трійця – 8 червня;
Різдво Іоана Хрестителя – 24 червня;
День апостолів Петра і Павла – 29 червня.
Ці свята мають не лише християнські традиції, а й глибоке народне коріння. Раніше Івана Хрестителя та Петра і Павла відзначали в липні – 6 та 12 відповідно, але після календарної реформи багато неперехідних свят перенесені на 13 днів раніше.
Не менш важливими днями для вірян є:
Троїцька поминальна субота – 7 червня, завжди випадає у суботу перед Трійцею, на 49-й день після Великодня;
Петрів піст – з 16 до 28 червня, піст, що передує святу Петра і Павла.
Церковні свята червня на кожен день
1 червня — святих отців Першого Вселенського собору, преподобного Агапіта Києво-Печерського.
2 червня – великомученика Іоана Нового, Сучавського; Києво-Братської ікони Божої Матері.
3 червня – священномученика Лукіана, єпископа Максіана, пресвітера, Юліана.
4 червня — преподобного Зосими, єпископа Вавилона Єгипетського.
5 червня – перенесення мощів благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського і Київського, святителя Костянтина, митрополита Київського і всієї Русі.
6 червня – преподобного Іларіона Нового.
7 червня – Троїцька поминальна субота.
8 червня – П'ятидесятниця, День Святої Трійці.
9 червня – День Святого Духа.
10 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського, святителя Іоана Максимовича, митрополита Тобольського.
11 червня – апостолів Варфоломія і Варнави, святителя Луки, архієпископа Сімферопольського.
12 червня – Корецької ікони Божої Матері "Споручниця грішних".
13 червня – мучениці Акилини, мучениці Антоніни Нікейської.
14 червня – пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.
15 червня – святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі.
16 червня – початок Петрового посту, святителя Тихона, єпископа Амафунтського.
17 червня – мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.
18 червня – преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерського в Дальніх печерах.
19 червня – апостола Юди, брата Господнього.
20 червня – мучеників Інни, Пінни та Римми.
21 червня – мученика Юліана Тарсійського.
22 червня – усіх святих землі Української, новомучеників та сповідників, які в Україні та в інших землях у ХХ ст. за Христа і православну віру постраждали.
23 червня – мучениці Агрипини Римлянки.
24 червня – Різдво Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.
25 червня – Манявської ікони Божої Матері "Визволительки".
26 червня – преподобного Іоана, єпископа Готського, святителя Діонісія Києво-Печерського, архієпископа Суздальського.
27 червня – праведної Іоанни, мироносиці; преподобного Самсона.
28 червня – преподобного Павла, лікаря; перенесення мощів Кира та Іоана.
29 червня – першоверховних апостолів Петра і Павла, Касперівської ікони Божої Матері.
30 червня — Собор славних і всехвальних 12 апостолів.