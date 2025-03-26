Вознесіння Господнє 2025: дата, традиції, заборони і прикмети

Вознесіння – одне з найбільших дванадцяти свят року за церковним календарем

Вознесіння Господнє 2025 / Фото: Релігійний ресурс – Духовна велич Львова

Коли Вознесіння Господнє у 2025 році

У 2025 році за новим церковним календарем свято Вознесіння відзначається 29 травня. Свято перехідне, оскільки залежить від дати святкування Пасхи. Вознесіння завжди випадає на четвер, на 40-й день після Великодня. Його зараховують до свят Господніх, тобто тих, що вшановують Ісуса Христа.

Що означає свято Вознесіння

За біблійними переказами після свого воскресіння Ісус являвся своїм учням. А на 40-й день апостоли стали свідками на Оливній горі, як Ісус Христос вознісся на небо. В християнстві цю подію описують, як возз'єднання Ісуса Христа з Отцем Господом.

Також вознесіння описується в Євангеліє, як пророцтво про Друге пришестя Христа. На Вознесіння у храмах востаннє в році звучать великодні піснеспіви та вже не вітаються "Христос воскрес".

"Вознесіння Христа", картина Джотто ді Бондоне. Капелла Скровені у м. Падуя, Італія / Фото: Вікіпедія

Народні традиції на Вознесіння Господнє

Впродовж перших трьох тисячоліть Вознесіння відзначали разом зі святом Трійці, а вже з IV століття свято стало загальновизнаним, як свідчать літописи. На землях Київської Русі християнське свято увібрало в себе і язичницькі традиції. Народні обряди здебільшого пов’язані з аграрними циклами.

В Україні можна зустріти назву свята Вшестя або Знесіння. Також свято вважали "воротами у літо". В народі казали: "На Вшестя цвіт – на Петра хліб". На свято припадає активний ріст рослин, казали, що вся зелень "возноситься до неба".

До Вшестя українці традиційно пекли печиво у формі драбинок, асоціюючи його зі сходинками на небо.

За традицією господар з родиною тричі обходив своє поле, дякуючи Богові.

Розстеляли скатертину на полі та накривали "стіл" з печеними-вареними стравами, "драбинками" і хлібом.

Пригощали печивом-"драбинками" дітей та сусідів.

В різних регіонах України печуть млинці до свята.

До Вознесіння ще можна спекти паску та пофарбувати крашанки.

В деяких регіонах цього дня поминають мертвих, моляться в церкві та несуть панахиду, відвідують могили. Вважалося, що від Великодня до Вознесіння відкриті двері до Раю, тому до цього часу душі померлих перебувають поміж людей.

Обряди на Вознесіння / Фото: mala.storinka.org

На Вшестя радять вмиватися росою, оскільки вона зміцнить здоров’я та збереже красу та молодість.

Що не можна робити на Вознесіння

На Вознесіння, 29 травня, не можна:

робити важку роботу;

прибирати у помешканнях;

шити, прясти, вишивати;

відмовляти у милостині;

сваритися та сперечатися;

позичати щось іншим людям.

У цей день краще провести час із родиною та близькими. На Вознесіння Господнє немає посту, тож можна влаштовувати святкову трапезу.

Прикмети на 40-й день після Пасхи

Прикмети на Вознесіння пов’язані з погодою та врожаєм, оскільки корінням своїм сягають дохристиянських аграрних звичаїв:

якщо спекотна погода, то тепло триматиметься аж до листопада;

сонячний день віщує багатий урожай;

дощ у свято – до біди, сповіщає про поганий урожай та хвороби худоби;

якщо курка знесла яйце – хороший знак, його підвішували під стріхою й вірили, що воно захищає від негараздів;

каркання ворони – на удачу.

Наші предки вірили, що вода та трави цього дня мають міцну цілющу силу. На Вознесіння Господнє молилися про здоров’я та благополуччя, проводили час із родиною та пригощати своїх родичів та близьких.