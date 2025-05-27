Найщиріші привітання з Вознесінням Господнім у прозі: ідеї, як привітати зі святом

Як красиво привітати з великим християнським святом? Найкращі ідеї для щирих побажань на Вознесіння для рідних і близьких

Фото: depositphotos.com

Вознесіння Господнє – одне з найбільших дванадесятих свят у християнстві. Цього року випадає на 29 травня. Свято приурочене події, описаній у Біблії, коли на 40-й день після свого Воскресіння Ісус вознісся на небо.

Сорок днів після Великодня віряни віталися "Христос воскрес", а Вознесіння завершує пасхальний цикл і розпочинає Зелені свята, присвячені Трійці. У цей день традиційне церковне вітання: "Христос вознісся", що передає велич свята.

Пропонуємо добірку ідей щирих привітань для своїх рідних і близьких зі світлим святом Вознесіння.

Ікона Вознесіння Господнього / РІСУ

Вітаю з Вознесінням Христовим вас!

Нехай у кожному з нас живе світло віри, а душа прагне до доброго й щирого.

Бажаю вам міцного здоров'я, щоденного миру, радості у серці й любові у родині.

Нехай Господнє благословення супроводжує наш дім, дарує сили в труднощах і спокій у хвилини тривоги. Обіймаю усім серцем! 🤗

_____________________________________________

Вітаю з благословенним святом Вознесіння Господнього! 🕊️

У цей день особливо хочеться подякувати Богу за вас, за нашу єдність і тепло, яким ми ділимося одне з одним. Бажаю, щоб Господь охороняв вас від усього злого, додавав мудрості, терпіння й радості.

Нехай у кожному дні буде місце для молитви, миру й щастя. Люблю вас і ціную понад усе!

_____________________________________________

Христос вознісся!

Від щирого серця вітаю зі святом Вознесіння Господнього!

Нехай благодать Божа наповнює твоє життя, укріплює у вірі, веде дорогою правди й милосердя.

Бажаю духовного миру, чистоти серця та Божого заступництва на кожному кроці.

Хай Господь вознесеться й у твоєму серці – над сумнівами, скорботами та страхами, щоб ти завжди відчував(ла) гармонію і любов.

Зі святом! Миру і благословення Божого! 🤍

_____________________________________________

Дорогі, зі святом Вознесіння Господнього!

Хай серце буде наповнене вірою, надією та любов'ю, і в кожному дні буде щось світле, щире й радісне, а ми завжди залишатимемося опорою одне для одного. Люблю вас! 💞

_____________________________________________

Любі мої, з Вознесінням Господнім!

Хай свято принесе душевне оновлення й тепло у дім, зміцнить віру й подарує надію.

Нехай Господь щедро благословляє кожного з вас, дарує мир, здоров'я та щастя.

_____________________________________________

Мої найдорожчі, найрідніші, вітаю вас зі святом Вознесіння Господнього! 🕊️

У цей світлий день моє серце наповнене вдячністю – за вас, за нашу любов, за те, що ми є одне в одного.

Нехай Господь, який вознісся на небо, завжди тримає над нами Свою милосердну руку, береже наш дім, оберігає наші душі й зігріває наші серця Своїм світлом.

Прошу для вас миру, здоров'я, щастя, любові – такої, яку ми даруємо одне одному щодня.

Обіймаю вас усією душею й дякую Богові, що саме ви – моя родина, моє натхнення, мій світ. 🤗

_____________________________________________

З Вознесінням Господнім вас, з днем великої надії й Божої присутності в кожному з нас.

Нехай Господь дарує вам світлу душу, спокійні думки, добрі дні та теплі обійми.

Нехай усе, що ви задумали, благословиться Небом, а те, чого боїтеся – зникне під захистом Його любові.

Я безмежно вдячний(а) за кожен момент поруч із вами. Ви – мій дім, моє серце, моя молитва. 💞

_____________________________________________

З Вознесінням Христовим! 😇

Цей день – нагадування про вічне: про любов, що не має меж; про віру, яка тримає нас, коли важко; про світло, що завжди попереду.

Я прошу Господа благословити вас усім найкращим – здоров'ям, миром, родинним теплом, спокоєм у душі.

Нехай ви завжди відчуваєте мою любов, таку ж глибоку й щиру, як і та, яку Бог має до нас.

Ви – найцінніше, що я маю. І я молюся, щоб ми ще довгі роки були разом – у добрі, в любові, в Божому світлі 🤍

_____________________________________________

Мої найрідніші, вітаю вас із Вознесінням Господнім!😇

У цей особливий день хочеться лише одного – щоб ви були щасливі. По-справжньому.

Щоб душа була спокійна, щоб був мир в Україні, а кожен день починався з віри й любові. Я дуже вас ціную, люблю, і прошу в Господа сили для вас, здоров'я, світла на кожну життєву стежку.

Нехай у нашій родині завжди буде Божа благодать – у словах, у діях, у поглядах. 🕊️

_____________________________________________

Вітаю з Вознесінням Господнім! 💞

Це світле свято так тихо й ніжно нагадує нам, що ми не самі. Що є Сила, яка нас тримає, підтримує, наповнює любов'ю, і наша країна обов'язково переможе.

Я дуже хочу, щоб було менше тривог, більше радості, менше втоми, більше тепла.

Нехай дім буде наповнений світлом не лише з вікон, а й із сердець.

Я вдячний(а) Богу, що ми маємо одне одного. І це – найбільше благословення.😇