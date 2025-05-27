Найщиріші привітання з Вознесінням Господнім у прозі: ідеї, як привітати зі святом
Вознесіння Господнє – одне з найбільших дванадесятих свят у християнстві. Цього року випадає на 29 травня. Свято приурочене події, описаній у Біблії, коли на 40-й день після свого Воскресіння Ісус вознісся на небо.
Сорок днів після Великодня віряни віталися "Христос воскрес", а Вознесіння завершує пасхальний цикл і розпочинає Зелені свята, присвячені Трійці. У цей день традиційне церковне вітання: "Христос вознісся", що передає велич свята.
Пропонуємо добірку ідей щирих привітань для своїх рідних і близьких зі світлим святом Вознесіння.
Вітаю з Вознесінням Христовим вас!
Нехай у кожному з нас живе світло віри, а душа прагне до доброго й щирого.
Бажаю вам міцного здоров'я, щоденного миру, радості у серці й любові у родині.
Нехай Господнє благословення супроводжує наш дім, дарує сили в труднощах і спокій у хвилини тривоги. Обіймаю усім серцем! 🤗
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Вітаю з благословенним святом Вознесіння Господнього! 🕊️
У цей день особливо хочеться подякувати Богу за вас, за нашу єдність і тепло, яким ми ділимося одне з одним. Бажаю, щоб Господь охороняв вас від усього злого, додавав мудрості, терпіння й радості.
Нехай у кожному дні буде місце для молитви, миру й щастя. Люблю вас і ціную понад усе!
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Христос вознісся!
Від щирого серця вітаю зі святом Вознесіння Господнього!
Нехай благодать Божа наповнює твоє життя, укріплює у вірі, веде дорогою правди й милосердя.
Бажаю духовного миру, чистоти серця та Божого заступництва на кожному кроці.
Хай Господь вознесеться й у твоєму серці – над сумнівами, скорботами та страхами, щоб ти завжди відчував(ла) гармонію і любов.
Зі святом! Миру і благословення Божого! 🤍
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Дорогі, зі святом Вознесіння Господнього!
Хай серце буде наповнене вірою, надією та любов'ю, і в кожному дні буде щось світле, щире й радісне, а ми завжди залишатимемося опорою одне для одного. Люблю вас! 💞
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Любі мої, з Вознесінням Господнім!
Хай свято принесе душевне оновлення й тепло у дім, зміцнить віру й подарує надію.
Нехай Господь щедро благословляє кожного з вас, дарує мир, здоров'я та щастя.
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Мої найдорожчі, найрідніші, вітаю вас зі святом Вознесіння Господнього! 🕊️
У цей світлий день моє серце наповнене вдячністю – за вас, за нашу любов, за те, що ми є одне в одного.
Нехай Господь, який вознісся на небо, завжди тримає над нами Свою милосердну руку, береже наш дім, оберігає наші душі й зігріває наші серця Своїм світлом.
Прошу для вас миру, здоров'я, щастя, любові – такої, яку ми даруємо одне одному щодня.
Обіймаю вас усією душею й дякую Богові, що саме ви – моя родина, моє натхнення, мій світ. 🤗
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З Вознесінням Господнім вас, з днем великої надії й Божої присутності в кожному з нас.
Нехай Господь дарує вам світлу душу, спокійні думки, добрі дні та теплі обійми.
Нехай усе, що ви задумали, благословиться Небом, а те, чого боїтеся – зникне під захистом Його любові.
Я безмежно вдячний(а) за кожен момент поруч із вами. Ви – мій дім, моє серце, моя молитва. 💞
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З Вознесінням Христовим! 😇
Цей день – нагадування про вічне: про любов, що не має меж; про віру, яка тримає нас, коли важко; про світло, що завжди попереду.
Я прошу Господа благословити вас усім найкращим – здоров'ям, миром, родинним теплом, спокоєм у душі.
Нехай ви завжди відчуваєте мою любов, таку ж глибоку й щиру, як і та, яку Бог має до нас.
Ви – найцінніше, що я маю. І я молюся, щоб ми ще довгі роки були разом – у добрі, в любові, в Божому світлі 🤍
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Мої найрідніші, вітаю вас із Вознесінням Господнім!😇
У цей особливий день хочеться лише одного – щоб ви були щасливі. По-справжньому.
Щоб душа була спокійна, щоб був мир в Україні, а кожен день починався з віри й любові. Я дуже вас ціную, люблю, і прошу в Господа сили для вас, здоров'я, світла на кожну життєву стежку.
Нехай у нашій родині завжди буде Божа благодать – у словах, у діях, у поглядах. 🕊️
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Вітаю з Вознесінням Господнім! 💞
Це світле свято так тихо й ніжно нагадує нам, що ми не самі. Що є Сила, яка нас тримає, підтримує, наповнює любов'ю, і наша країна обов'язково переможе.
Я дуже хочу, щоб було менше тривог, більше радості, менше втоми, більше тепла.
Нехай дім буде наповнений світлом не лише з вікон, а й із сердець.
Я вдячний(а) Богу, що ми маємо одне одного. І це – найбільше благословення.😇