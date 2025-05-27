Самые искренние поздравления с Вознесением Господним: идеи, как поздравить с праздником

Как красиво поздравить с большим христианским праздником? Лучшие идеи для искренних пожеланий на Вознесение для родных и близких

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Вознесение Господне – один из самых больших двенадцатых праздников в христианстве. В этом году выпадает на 29 мая. Праздник приурочен к событиям, описанным в Библии, когда на 40-й день после своего Воскресения Иисус вознесся на небо.

Сорок дней после Пасхи верующие приветствовали друг друга "Христос воскрес", а Вознесение завершает пасхальный цикл и начинает Зеленые святки, посвященные Троице. В этот день традиционно церковное приветствие: "Христос вознесся", передающее величие праздника.

Предлагаем подборку идей искренних поздравлений для своих родных и близких со светлым праздником Вознесения.

Икона Вознесения Господня / РИСУ

Поздравляю с Вознесением Христовым вас!

Пусть в каждом из нас живет свет веры, а душа стремится к доброму и искреннему.

Желаю вам крепкого здоровья, ежедневного мира, радости в сердце и любви в семье.

Пусть благословение Господа сопровождает наш дом, дарит силы в трудностях и покой в минуты тревоги. Обнимаю всем сердцем! 🤗

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Поздравляю с благословенным праздником Вознесения Господня! 🕊️

В этот день особенно хочется поблагодарить Бога за вас, за наше единство и тепло, которым мы делимся друг с другом. Желаю, чтобы Господь охранял вас от всего злого, придавал мудрости, терпения и радости.

Пусть каждый день будет место для молитвы, мира и счастья. Люблю вас и ценю больше всего!

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Христос вознесся!

От всего сердца поздравляю с праздником Вознесения Господня!

Пусть благодать Божия наполняет твою жизнь, укрепляет в вере, ведет по пути правды и милосердия.

Желаю духовного мира, чистоты сердца и покровительства Бога на каждом шагу.

Пусть Господь вознесется и в твоем сердце – над сомнениями, скорбями и страхами, чтобы ты всегда чувствовал гармонию и любовь.

С праздником! Мира и благословения Божия! 🤍

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С праздником Вознесения Господня!

Пусть сердце будет наполнено верой, надеждой и любовью, и каждый день будет что-то светлое, искреннее и радостное, а мы всегда будем опорой друг для друга. Люблю вас! 💞

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Дорогие мои, с Вознесением Господним!

Пусть праздник принесет душевное обновление и тепло в дом, укрепит веру и подарит надежду.

Пусть Господь благословляет каждого из вас, дарит мир, здоровье и счастье.

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Мои дорогие, родные, поздравляю вас с праздником Вознесения Господня! 🕊️

В этот светлый день мое сердце наполнено благодарностью – за вас, за нашу любовь, за то, что мы есть друг у друга.

Пусть Господь, вознесшийся на небо, всегда держит над нами Свою милующую руку, хранит наш дом, оберегает наши души и согревает наши сердца Своим светом.

Прошу для вас мира, здоровья, счастья, любви – такой, как мы дарим друг другу каждый день.

Обнимаю вас всей душой и благодарю Бога, что именно вы – моя семья, мое вдохновение, мой мир. 🤗

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С Вознесением Господним вас, с днем великой надежды и Божьего присутствия в каждом из нас.

Пусть Господь дарит вам светлую душу, спокойные мысли, добрые дни и теплые объятия.

Пусть все, что вы задумали, благословится Небом, а то, чего боитесь, исчезнет под защитой Его любви.

Я очень благодарен(а) за каждый момент рядом с вами. Вы – мой дом, мое сердце, моя молитва. 💞

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С Вознесением Христовым! 😇

Этот день – напоминание о вечном: о любви, не имеющей границ; о вере, которая держит нас, когда тяжело; о свете, что всегда впереди.

Я прошу Господа благословить вас всем лучшим – здоровьем, миром, семейным теплом, спокойствием в душе.

Пусть вы всегда чувствуете мою любовь, такую же глубокую и искреннюю, как и та, которая есть у Бога к нам.

Вы – самое ценное, что у меня есть. И я молюсь, чтобы мы еще долгие годы были вместе – в добре, в любви, в Божьем мире. 🤍

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Мои родные, поздравляю вас с Вознесением Господним! 😇

В этот особый день хочется только одного – чтобы вы были счастливы. По-настоящему.

Чтобы душа была спокойна, чтобы был мир в Украине, а каждый день начинался с веры и любви. Я очень вас ценю, люблю, и прошу у Господа сил для вас, здоровья, света на каждую жизненную тропу.

Пусть в нашей семье всегда будет Божья благодать – в словах, в действиях, во взглядах. 🕊️

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Поздравляю с Вознесением Господним! 💞

Этот светлый праздник так тихо и нежно напоминает нам, что мы не одни. Что Сила, нас поддерживающая, наполняет любовью, и наша страна обязательно победит.

Я очень хочу, чтобы было меньше тревог, больше радости, меньше усталости, больше тепла.

Пусть дом будет наполнен светом не только из окон, но и из сердец.

Я благодарен Богу, что мы есть друг у друга. И это самое большое благословение.😇