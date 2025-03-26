Вознесение Господне 2025: дата, традиции, запреты и приметы

Вознесение – один из самых больших двенадцати праздников года по церковному календарю

Вознесение Господне 2025 / Фото: Религиозный ресурс – Духовное величие Львова

Когда Вознесение Господне в 2025 году

В 2025 году по новому церковному календарю праздник Вознесения отмечается 29 мая. Праздник переходный, поскольку зависит от даты празднования Пасхи. Вознесение всегда выпадает на четверг, на 40-й день после Пасхи. Его относят к праздникам Господним, то есть почитающим Иисуса Христа.

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Что означает праздник Вознесение

По библейским преданиям после воскресения Иисус являлся своим ученикам. А на 40-й день апостолы стали свидетелями на Елеонской горе, как Иисус Христос вознесся на небо. В христианстве это событие описывают как воссоединение Иисуса Христа с Отцом Господом.

Также вознесение описывается в Евангелии как пророчество о Втором пришествии Христа. На Вознесение в храмах в последний раз в году звучат пасхальные песнопения и уже не говорят "Христос воскрес".

"Вознесение Христа" – картина Джотто ди Бондоне. Капелла Скровеньи в г. Падуя, Италия / Фото: Википедия

Народные традиции на Вознесение Господне

В течение первых трех тысячелетий Вознесение отмечали вместе с праздником Троицы, а уже с IV века праздник стал общепризнанным, как свидетельствуют летописи. На землях Киевской Руси христианский праздник вобрал в себя и языческие традиции. Народные обряды в основном связаны с аграрными циклами.

В Украине можно встретить название праздника "Вшестя" или "Знесіння". Также праздник считали "воротами в лето". В народе говорили: "На Вознесение цвет – на Петра хлеб". На праздник приходится активный рост растений, говорили, что вся зелень "возносится к небу".

К Вознесению украинцы традиционно пекли печенье в форме лестницы – "драбинки", ассоциируя его со ступеньками на небо.

По традиции хозяин с семьей трижды обходил свое поле, благодаря Бога.

Расстилали скатерть в поле и накрывали "стол" с печеными-вареными блюдами, "драбинками" и хлебом.

Угощали печеньем-"драбинками" детей и соседей.

В разных регионах Украины пекут блины к празднику.

К Вознесению еще можно испечь паску и покрасить яйца.

В некоторых регионах в этот день поминают мертвых, молятся в церкви и несут панихиду, посещают могилы. Считалось, что от Пасхи до Вознесения открыты двери в Рай, поэтому до этого времени души умерших находятся среди людей.

Обряды на Вознесение / Фото: mala.storinka.org

На Вознесение советуют умываться росой, поскольку она укрепит здоровье и сохранит красоту и молодость.

Что нельзя делать на Вознесение

На Вознесение, 29 мая, нельзя:

делать тяжелую работу;

убирать в помещениях;

шить, прясть, вышивать;

отказывать в подаянии;

ссориться и спорить;

одалживать что-то другим людям.

В этот день лучше провести время с семьей и близкими. На Вознесение Господне нет поста, так что можно устраивать праздничную трапезу.

Приметы на 40-й день после Пасхи

Приметы на Вознесение связаны с погодой и урожаем, поскольку корнями своими уходят в дохристианские аграрные обычаи:

если жаркая погода, то тепло будет держаться до ноября;

солнечный день предвещает богатый урожай;

дождь в праздник – к беде, извещает о плохом урожае и болезнях скота;

если курица снесла яйцо – хороший знак, его подвешивали под крышей и верили, что оно защищает от бед;

карканье вороны – на удачу.

Наши предки верили, что вода и травы в этот день обладают крепкой целебной силой. На Вознесение Господне молились о здоровье и благополучии, проводили время с семьей и угощали своих родственников и близких.