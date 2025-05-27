Лучшие открытки с Вознесением с искренними пожеланиями
Вознесение Господне – светлый христианский праздник, имеющий статус высшего торжества у православных и католиков. В этот день в храмах совершается праздничное богослужение, превозносится победа небесного над земным и света над тьмой. В народе также много традиций на Вознесение, ни одна работа в этот день не выполняется.
Поздравьте родных и близких с большим праздником – мы подготовили подборку идей красивых открыток с Вознесением и поздравлений своими словами.