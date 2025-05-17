Троицкая родительская суббота: что она означает и как правильно поминать умерших

Троицкая родительская поминальная суббота (Иллюстративное фото: Pexels)

Когда Троицкая поминальная суббота в 2025 году

В 2025 году Троицкая поминальная суббота выпадает на 7 июня. Троицкая родительская суббота всегда предшествует празднику Пятидесятницы, или Троицы, который в этом году будет отмечаться в воскресенье, 8 июня.

Что означает поминальная суббота перед Троицей в церковном уставе

В православных традициях перед праздником Пятидесятницы в церквях читается заупокойная служба. Поскольку Троица всегда в воскресенье, то поминальное богослужение совершается в субботу. Потому этот день и называют Троицкой субботой.

Субботы поминовения предков в украинских обычаях получили название родительских, поскольку в этот день поминаются умершие родители и родственники. Это поминовение предшествует Петровому посту, который начнется через неделю.

Традиция поминать родственников в Троицкую субботу известна еще с апостольских времен. Такие выводы можно сделать из слов апостола Петра, упоминавшего воскресшего Спасителя в Троицу. Поэтому традиция вспоминать умерших в Зеленые праздники дошла и до наших дней.

По православным традициям поминать родственников и близких следует в канун Троицы, поскольку сам праздник несет освящающую силу Святого Духа и судьба усопших душ облегчается молитвами.

Поминовение умерших в церкви (Иллюстративное фото: Pexels)

Как правильно поминать умерших в Родительскую поминальную субботу

В православных христианских обычаях основным элементом поминовения является молитва. В родительские субботы особо следует молиться за умерших близких. Вместе с молитвой священники рекомендуют:

принести панихиду в церковь;

передать записку с именем для упоминания в молитве священником;

раздать милостыню нуждающимся с просьбой помолиться за умершего;

навести порядок на могилах родственников;

попросить священника прочесть короткую заупокойную службу на могиле – литию;

поставить свечу в церкви за упокой.

Хорошо подать подаяние или принести панихиду, это считается пожертвованием ради усопших. Свеча, поставленная в храме, также служит пожертвованием.

Уборка могил является уважением для родственников. Могилу нужно содержать в чистоте и порядке. Поэтому после заупокойной службы верующие идут на кладбище. Если нет возможности попросить священника прочитать службу, можно самостоятельно прочитать молитву и почтить умерших.

Следует помнить, что церковь поминает во время службы только крещеных умерших. Запрещено поминать самоубийц, только один раз в год – в Троицкую поминальную субботу – некоторые священники позволяют молиться за таких родственников.

Что нельзя делать на поминки:

нельзя пить алкогольные напитки на кладбищах;

нельзя устраивать застолье у могил;

нельзя оставлять еду и напитки на могилах.

Поминальный обед лучше проводить дома, а еду – раздать нуждающимся как милостыню.