Когда и как в Украине поминают умерших

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Какие поминальные субботы будут в 2025 году

Традиции поминать умерших близких очень почитаются и в христианской церкви, и в народных обычаях. В течение года предусмотрено много дней, когда принято посещать могилы родственников и молиться за умерших. Вселенскими родительскими субботами называют дни, когда поминаются все без исключения усопшие. Кроме того, существуют специальные канонические поминальные дни, привязанные к Пасхе.

Главные поминальные дни в 2025 году:

Мясопустная суббота, или Вселенская суббота – 22 февраля

– 22 февраля Суббота 2-й седмицы Великого поста – 15 марта

– 15 марта Суббота 3-й седмицы Великого поста – 22 марта

– 22 марта Суббота 4-й седмицы Великого поста – 29 марта

– 29 марта Троицкая суббота – 7 июня

– 7 июня Дмитровская поминальная суббота – 25 октября

Когда будет Радоница в 2025 году

Особым поминальным днем в Украине является Радоница. Также она имеет народное название Проводы (или Поминки) либо церковное — Фомино воскресенье. В 2025 году будет отмечаться 29 апреля – на вторую неделю после Пасхи.

Радоница – наиболее почитаемый украинцами день поминовения умерших близких, имеет еще дохристианские корни. По народным обычаям, Радоницу отмечали целую неделю, выглядело это как настоящий праздник умерших. Но с приходом христианства праздничные элементы убрали, а поминки сократили до одного дня. На Проводы посещают могилы умерших родственников, а священники правят специальную заупокойную службу.

Зачем поминать умерших и как это правильно делать

Поминки умерших – важный обряд в культурах многих народов. Традиции погребения человека, проведение его из этого мира и поминание тех, кого уже нет, формировались тысячелетиями, еще задолго до христианства. Все эти таинства сохранили свои первоначальные элементы и несколько изменились под влиянием христианской церкви.

Язычники считали, что духи радуются, когда родственники их вспоминают, а особенно когда посещают их могилы. В языческом мировоззрении прослеживается культ предков, и эти традиции прочно укоренились у нашего народа.

Христианские традиции предполагают посещать церковь, молиться за упокой умерших, не только в поминальные субботы, и раздавать милостыню бедным с просьбой помолиться. По информации РИСУ, для поминовения в церкви существует несколько видов богослужений.

Служба Божья – традиционное богослужение, которое проходит ежедневно в монастырях и на праздники или в воскресенье в небольших храмах.

– традиционное богослужение, которое проходит ежедневно в монастырях и на праздники или в воскресенье в небольших храмах. Панихида – специальное богослужение, которое совершается с соблюдением церковного обряда — окаждение тетрапода.

– специальное богослужение, которое совершается с соблюдением церковного обряда — окаждение тетрапода. Парастас – поминальное богослужение, на котором присутствует коливо и мед.

В Украине принято посещать могилы, наводить порядок, украшать цветами и свечами. Следует заметить, что церковь строго осуждает застолье на кладбищах и посиделки возле могил.