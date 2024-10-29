Поминальні дні у 2025 році: коли поминати померлих

Коли та як в Україні поминають померлих

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Які поминальні суботи будуть у 2025 році

Традиції поминати померлих близьких дуже шануються і в християнській церкві, і в українських народних звичаях. Протягом року передбачено багато днів, коли заведено відвідувати могили родичів та молитися за померлих. Вселенськими батьківськими суботами називають дні, коли поминаються всі без винятку спочилі. Крім того, існують спеціальні канонічні поминальні дні, які прив'язані до Великодня.

Головні поминальні дні у 2025 році:

М'ясопусна субота, або Вселенська субота – 22 лютого

– 22 лютого Субота 2-ї седмиці Великого посту – 15 березня

– 15 березня Субота 3-ї седмиці Великого посту – 22 березня

– 22 березня Субота 4-ї седмиці Великого посту – 29 березня

– 29 березня Троїцька субота – 7 червня

– 7 червня Дмитрівська поминальна субота – 25 жовтня

Коли буде Радониця у 2025 році

Особливим поминальним днем в Україні є Радониця. Також має народну назву Проводи (або Поминки) та церковну – Томина неділя. У 2025 році відзначатиметься 29 квітня – на другий тиждень після Великодня.

Радониця – найбільш шанований українцями день поминання померлих близьких, має ще дохристиянське коріння. За народними звичаями, Радоницю справляли цілий тиждень, виглядало це як справжнє свято померлих. Але з приходом християнства святкові елементи прибрали, а поминки скоротили до одного дня. Тож на Проводи відвідують могили померлих родичів, а священники відправляють спеціальну заупокійну службу.

Навіщо поминати померлих і як це правильно робити

Поминки померлих – важливий обряд у культурах багатьох народів. Традиції поховання людини, проводжання її з цього світу та поминання тих, кого вже немає, формувалися тисячоліттями, ще задовго до християнства. Всі ці обряди зберегли свої початкові елементи й дещо змінилися під впливом християнської церкви.

Язичники вважали, що духи радіють, коли родичі їх згадують, а особливо коли відвідують їхні могили. В язичницькому світогляді прослідковується культ предків, і ці традиції міцно укорінилися у нашого народу.

Християнські традиції передбачають відвідувати церкву, молитися за упокій померлих щоденно, не лише у поминальні суботи, та роздавати милостиню бідним з проханням помолитися. За інформацією РІСУ, для поминання в церкві існує декілька видів богослужінь.

Служба Божа — традиційне богослужіння, що відбувається щоденно у монастирях та на свята чи в неділі у невеликих храмах.

— традиційне богослужіння, що відбувається щоденно у монастирях та на свята чи в неділі у невеликих храмах. Панахида – спеціальне богослужіння, яке відбувається з дотриманням церковного обряду — обкадження тетрапода.

– спеціальне богослужіння, яке відбувається з дотриманням церковного обряду — обкадження тетрапода. Парастас – поминальне богослужіння, на якому присутнє коливо і мед.

Також в Україні заведено відвідувати могили, наводити лад та прикрашати квітами й свічками. Слід зауважити, що церква суворо засуджує застілля на кладовищах та посиденьки біля могил.