Клечальная суббота 2025: что это за праздник и что обязательно нужно сделать
Клечальная суббота / Фото: Depositphotos
Содержание:
  1. Когда Клечальная суббота в 2025 году
  2. Традиции Зеленой субботы
    1. Поминание умерших
    2. Славянские обряды
    3. Травы на Зеленые праздники
    4. Венки из цветов
    5. Гадание на суженого
  3. Приметы Клечальной субботы

Когда Клечальная суббота в 2025 году

Клечальная суббота – это суббота накануне христианского праздника Пресвятой Троицы. В 2025 году выпадает на 7 июня. Название происходит от архаичного слова "клечати", что со славянского означает "украшать". Можно встретить и другие названия этого праздника: Троицкая или Зеленая суббота.

Хотя эта суббота привязана к празднику Троицы по церковному календарю, до прихода христианства на украинских землях очень почитались Зеленые праздники языческого происхождения. И именно Клечальная суббота сохранила немало интересных славянских обычаев, которые до сих пор имеют отголосок в православных традициях.

Клечальная суббота начинала так званую Зеленую неделю. Эти праздники связаны с земледельческим циклом, знаменуют конец весны и начало лета.

Традиции Зеленой субботы

Среди традиционных украинских праздников Зеленая неделя выделяется как один из наиболее колоритных. Он наделен многими интересными обычаями и обрядами, передающими представление и мировоззрение наших предков. Празднику присуще множество поверий о злых силах.

По словам этнографа Олексы Воропая, в Зеленую субботу девушки выходили в поле и собирали различные травы, листья и обламывали ветки деревьев для украшения дома, двора, хлева. Собранную зелень называли "клечанням".

Клечальная суббота 2025: что это за праздник и что обязательно нужно сделать
Травы на Зеленые праздники / Фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua

Этнограф Михаил Максимович в своих исследованиях отмечает, что на седьмой неделе после Пасхи суббота выделялась вселенской панихидой, украшением зеленью церквей и колоколен, домов и дворов. Из-за привязки к празднику Троицы поминальную субботу называют Троицкой.

Поминание умерших

Зеленую неделю также называли Русальной, поскольку наши предки верили, что в эту неделю из лесов и водоемов приходят русалки.

По древним представлениям русалки – это духи девушек и женщин, утопившихся в реках, также это могли быть души некрещеных малышей, умерших в детстве. Обрядовый праздник связан с мертвецами и духами, что присуще языческому верованию. Отсюда и поминальные обычаи, а также обряды чествования умерших.

Общепринятым в Зеленую неделю было чествование предков на кладбищах у могил. В некоторых регионах это делалось в пятницу, в других – в понедельник. В центральной Украине могилы посещали в Клечальную субботу.

Славянские обряды

Поскольку славяне на наших землях были зависимы от погоды и урожая, поэтому проводили множество обрядов для улучшения погодных условий и плодородия земли. Помощи искали в мудрости предков, поэтому так почитаются души умерших.

Обряды, проводившиеся во время Зеленых праздников, имели целью почтить предков, попросить их милости и защиты, а также задобрить русалок, мавок и других потусторонних созданий, в которых тогда верили.

Травы на Зеленые праздники

От русалок славяне на наших землях стремились уберечься разными травами. Те травы и ветки, которые собирали женщины, также выполняли функцию оберега. Также к вечеру Троицы, в субботу, готовили из трав букет, который освящали в храме в воскресенье после богослужения.

Девушки носили с собой пучок или букетик из полыни и пахучего аира. Считалось, что их запах отпугивает русалок. Парни также клали себе в карман веточки этих растений.

Клечальная суббота 2025: что это за праздник и что обязательно нужно сделать
Клечание на Зеленые святки – липовый цвет / Фото: Depositphotos

Девушки собирали ветки в Клечальную субботу обязательно босиком, потому что считалось, что это придаст силы деревьям и они не усохнут. Ветви осины почитались меньше всего, их ставили только в самых отдаленных уголках двора, они должны были защитить от ведьм.

Считалось, что осина поддалась гвоздям, когда распинали Иисуса Христа. Здесь прослеживается, как языческие древние обряды переплетались с христианскими верованиями. Осину считали грешным деревом, поэтому из нее не строили дома и не украшали колодцы. Это было очень плохой приметой – к большой беде в семье.

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Венки из цветов

К началу Зеленых праздников девушки обязательно плели венки из цветов. Эти венки хранили до Петровки, то есть до поста перед праздником Петра и Павла. Считалось, что венки защищают от русалок. Была такая примета: у кого не будет венка, того русалки защекочут до смерти.

Гадание на суженого

Традиционно для украинских народных праздников девушки гадали на суженого. Сплетенные венки запускали на реку, каждая девушка – по два венка. У какой девушки сходились ее венки, та скоро выйдет замуж.

Приметы Клечальной субботы

Вся Зеленая неделя, как и сама Клечальная суббота, обросла многими поверьями, легендами и преданиями. Обряды и приметы, в которые верили в народе, связаны с земледельческими циклами, полевыми работами и урожаем. Народ призывал духов помочь вырастить урожай, упорядочить поля, огороды и сады.

Приметы на праздник также связаны с определением будущего урожая и просьбой о доброй судьбе для себя.

  • Если идет мелкий дождь, а затем солнечно – будет хороший урожай ягод, грибов и зерновых.
  • Если увидишь радугу – будешь иметь здоровье и достаток круглый год.
  • Если в этот день найти клевер с четырьмя листочками – это к счастью и радости.

Девушки всегда старались умыться утренней росой на Троицу, чтобы быть красивыми.

Клечальная суббота 2025: что это за праздник и что обязательно нужно сделать
Традиции и приметы Зеленой субботы / Фото: Facebook/

В некоторых западных регионах Украины в Клечальную субботу принято просить прощения друг у друга в семье. Первыми такой обряд проводили старшие в семье, они просили прощения у самых маленьких, а затем – наоборот.

Материал создан на основе исследований С.В. Безуглой, Л.Б. Лихачевой, Светланы Зубер, Василия Скуратовского, Олексы Воропая.

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