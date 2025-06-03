Клечальная суббота 2025: что это за праздник и что обязательно нужно сделать

Что такое Клечальная суббота, когда ее отмечать, обычаи и традиции

Клечальная суббота / Фото: Depositphotos

Когда Клечальная суббота в 2025 году

Клечальная суббота – это суббота накануне христианского праздника Пресвятой Троицы. В 2025 году выпадает на 7 июня. Название происходит от архаичного слова "клечати", что со славянского означает "украшать". Можно встретить и другие названия этого праздника: Троицкая или Зеленая суббота.

Хотя эта суббота привязана к празднику Троицы по церковному календарю, до прихода христианства на украинских землях очень почитались Зеленые праздники языческого происхождения. И именно Клечальная суббота сохранила немало интересных славянских обычаев, которые до сих пор имеют отголосок в православных традициях.

Клечальная суббота начинала так званую Зеленую неделю. Эти праздники связаны с земледельческим циклом, знаменуют конец весны и начало лета.

Традиции Зеленой субботы

Среди традиционных украинских праздников Зеленая неделя выделяется как один из наиболее колоритных. Он наделен многими интересными обычаями и обрядами, передающими представление и мировоззрение наших предков. Празднику присуще множество поверий о злых силах.

По словам этнографа Олексы Воропая, в Зеленую субботу девушки выходили в поле и собирали различные травы, листья и обламывали ветки деревьев для украшения дома, двора, хлева. Собранную зелень называли "клечанням".

Травы на Зеленые праздники / Фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua

Этнограф Михаил Максимович в своих исследованиях отмечает, что на седьмой неделе после Пасхи суббота выделялась вселенской панихидой, украшением зеленью церквей и колоколен, домов и дворов. Из-за привязки к празднику Троицы поминальную субботу называют Троицкой.

Поминание умерших

Зеленую неделю также называли Русальной, поскольку наши предки верили, что в эту неделю из лесов и водоемов приходят русалки.

По древним представлениям русалки – это духи девушек и женщин, утопившихся в реках, также это могли быть души некрещеных малышей, умерших в детстве. Обрядовый праздник связан с мертвецами и духами, что присуще языческому верованию. Отсюда и поминальные обычаи, а также обряды чествования умерших.

Общепринятым в Зеленую неделю было чествование предков на кладбищах у могил. В некоторых регионах это делалось в пятницу, в других – в понедельник. В центральной Украине могилы посещали в Клечальную субботу.

Славянские обряды

Поскольку славяне на наших землях были зависимы от погоды и урожая, поэтому проводили множество обрядов для улучшения погодных условий и плодородия земли. Помощи искали в мудрости предков, поэтому так почитаются души умерших.

Обряды, проводившиеся во время Зеленых праздников, имели целью почтить предков, попросить их милости и защиты, а также задобрить русалок, мавок и других потусторонних созданий, в которых тогда верили.

Травы на Зеленые праздники

От русалок славяне на наших землях стремились уберечься разными травами. Те травы и ветки, которые собирали женщины, также выполняли функцию оберега. Также к вечеру Троицы, в субботу, готовили из трав букет, который освящали в храме в воскресенье после богослужения.

Девушки носили с собой пучок или букетик из полыни и пахучего аира. Считалось, что их запах отпугивает русалок. Парни также клали себе в карман веточки этих растений.

Клечание на Зеленые святки – липовый цвет / Фото: Depositphotos

Девушки собирали ветки в Клечальную субботу обязательно босиком, потому что считалось, что это придаст силы деревьям и они не усохнут. Ветви осины почитались меньше всего, их ставили только в самых отдаленных уголках двора, они должны были защитить от ведьм.

Считалось, что осина поддалась гвоздям, когда распинали Иисуса Христа. Здесь прослеживается, как языческие древние обряды переплетались с христианскими верованиями. Осину считали грешным деревом, поэтому из нее не строили дома и не украшали колодцы. Это было очень плохой приметой – к большой беде в семье.

Венки из цветов

К началу Зеленых праздников девушки обязательно плели венки из цветов. Эти венки хранили до Петровки, то есть до поста перед праздником Петра и Павла. Считалось, что венки защищают от русалок. Была такая примета: у кого не будет венка, того русалки защекочут до смерти.

Гадание на суженого

Традиционно для украинских народных праздников девушки гадали на суженого. Сплетенные венки запускали на реку, каждая девушка – по два венка. У какой девушки сходились ее венки, та скоро выйдет замуж.

Приметы Клечальной субботы

Вся Зеленая неделя, как и сама Клечальная суббота, обросла многими поверьями, легендами и преданиями. Обряды и приметы, в которые верили в народе, связаны с земледельческими циклами, полевыми работами и урожаем. Народ призывал духов помочь вырастить урожай, упорядочить поля, огороды и сады.

Приметы на праздник также связаны с определением будущего урожая и просьбой о доброй судьбе для себя.

Если идет мелкий дождь, а затем солнечно – будет хороший урожай ягод, грибов и зерновых.

Если увидишь радугу – будешь иметь здоровье и достаток круглый год.

Если в этот день найти клевер с четырьмя листочками – это к счастью и радости.

Девушки всегда старались умыться утренней росой на Троицу, чтобы быть красивыми.

Традиции и приметы Зеленой субботы / Фото: Facebook/

В некоторых западных регионах Украины в Клечальную субботу принято просить прощения друг у друга в семье. Первыми такой обряд проводили старшие в семье, они просили прощения у самых маленьких, а затем – наоборот.

Материал создан на основе исследований С.В. Безуглой, Л.Б. Лихачевой, Светланы Зубер, Василия Скуратовского, Олексы Воропая.

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