Букеты на Троицу: что символизирует аир, липа и любисток на Зеленые святки

Откуда появилась традиция святить зелье на Троицу и что символизируют травы в троицком букете

Фото: simya.com.ua

Приближается праздник Троицы. В этом году празднуем 23 июня. К Зеленым праздникам принято украшать дома зелеными ветвями и листьями. Храмы и церкви также выстилают зелеными ветвями. В церковь несут святить букеты из аира, любистка, полыни, липы и мяты. Считается, что травы обладают целебной силой и защищают от болезней, пожаров и других напастей.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Аир на Троицу

Самая распространенная зелень на Троицу – аир тростниковый. Именно им украшают дома и храмы. Растение имеет выраженный аромат, поэтому в народе считается, что аир оберегает дом от злой силы.

Кроме того, аир известен своими целебными свойствами. Отвар корней можно пить при различных воспалительных заболеваниях, плохом пищеварении или язве желудка. Также его используют как отхаркивающее средство при бронхитах или пневмонии.

Полынь

По древним преданиям полынь защищает от темных духов и нечистой силы. Поэтому на Троицу жилье могли окуривать дымом сухой полыни. А также пучок полыни прикрепляли у входа на дверь. Считается, что полынь отпугивает еще и мышей и тараканов. А кто положит себе полынь в обувь, сможет пройти очень много километров. С медицинской точки зрения трава полыни обладает лечебными свойствами, успокаивает нервы и улучшает процесс пищеварения пищи.

Мята и мелисса

Освященные мята и мелиса защищают дома от врагов. Также травам приписывают свойства очищать и защищать дом от злых духов. Сама мята оказывает успокаивающее действие. Чай из мяты и мелиссы не только полезен, но и очень вкусен.

Любисток

Траву любисток еще называют любовным корнем. Она защищает от всякого колдовства. Корень любистка добавляли в воду для купания. Считалось, что он очищает не только тело, но и душу. Девушки мыли голову любистком, поскольку он должен привлекать любовь.

Цвет липы

Цвет липы также освящают на Троицу, поскольку всем известны лечебные свойства липового чая. Но священники отмечают, что не стоит выламывать ветки деревьев. Так как это не обязательно в праздник. Важно посетить церковь или помолиться дома в этот день.

Можно украшать дома не только зеленью, но и зелеными тканями. Важен именно зеленый цвет, поскольку он символизирует жизнь.

Что делать с освященными травами на Троицу

Освященные травы нужно оставлять в доме у икон. Ни в коем случае нельзя разбрасывать или топтать ветки.

Собранные на Зеленые праздники травы можно высушить и использовать в лечебных целях. Считается, что целебные свойства этих трав усиливаются после освящения в Троицу.