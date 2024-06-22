Букети на Трійцю: що символізує лепеха, липа та любисток на Зелені свята

Звідки з'явилась традиція святити зілля на Трійцю та що символізують трави в троїцькому букеті

Фото: simya.com.ua

Наближається свято Трійці. Цього року святкуватимемо 23 червня. До Зелених свят заведено прикрашати домівки зеленим гіллям та листям. Храми та церкви також вистеляють зеленим гіллям. До церкви несуть святити букети з аїру, любистку, полину, липи і м’яти. Здавана вважається, що трави мають цілющу силу і захищають від хвороб, пожеж та інших злиднів.

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Лепеха на Трійцю

Традиційною зеленню на Трійцю є лепеха. Інша назва рослини – аїр тростинний, татарське зілля. Саме ним вистилають будинки та помешкання. Рослина має виражений аромат, тож в народі вважається, що аїр оберігає дім від злої сили.

Крім того, лепеха відома своїми цілющими властивостями. Відвар коренів можна пити у разі різних запальних захворювань, поганого травлення або виразкової хвороби шлунка. Також його використовують, як відхаркувальний засіб у разі бронхітів або пневмонії.

Полин

За стародавніми переказами полин захищає від темних духів та нечистої сили. Тому на Трійцю житло могли обкурювати димом сухого полину. А також пучок полину прикріплювали біля входу над дверима. Вважається, що хто покладе собі полину до взуття, зможе пройти дуже багато кілометрів. З медичного погляду трава полину має лікувальні властивості, заспокоює нерви та поліпшує процес травлення їжі.

М’ята і меліса

Освячені м’ята і меліса захищають будинки від ворогів. Також травам приписують властивості очищати й захищати будинок від злих духів. Сама м’ята має заспокійливу дію. Чай з м’яти та меліси не тільки корисний, а також дуже смачний.

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Любисток

Любисток ще називають любовним корінням. Він захищає від усілякого чаклунства. Корінь любистку також додавали у воду до купання. Вважалося він очищує не лише тіло, а і душу. Дівчата мили голову любистком, оскільки він має притягувати кохання.

Цвіт липи

Цвіт липи також освячують на Трійцю, оскільки всім відомі лікувальні властивості липового чаю. Але священники наголошують, що не варто виламувати гілля дерев, оскільки це не є обов’язковим у свято. Важливо відвідати церкву або помолитися вдома у цей день.

Можна прикрашати домівки не тільки зеленню, а і зеленими тканинами. Важливий саме зелений колір, оскільки він символізує життя.

Що робити з освяченими травами на Трійцю

Освячені трави потрібно залишати в будинку біля ікон. Ні в якому разі не можна розкидати або топтати гілля.

Зібрані на Зелені свята трави можна висушити й використовувати у лікувальних цілях. Вважається, що цілющі властивості цих трав посилюються після освячення у Трійцю.