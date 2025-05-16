Коли Івана Купала за новим календарем та які головні традиції цього свята

Коли відзначатимемо Івана Купала та які головні традиції свята в Україні

Івана Купала (Фото: depositphotos.com)

Коли свято Івана Купала

Івана Купала у 2025 році відзначатимемо у ніч з 23 на 24 червня. Святкування традиційно розпочинаються увечері. Нагадаємо, свято Івана Купала було перенесено на 13 днів раніше з ухваленням в Україні новоюліанського церковного календаря у 2023 році. Раніше свято відзначалося в ніч проти 7 липня.

Як зазначають дослідники купальських звичаїв, Івана Купала – дохристиянське свято східних слов’ян, прив’язане до літнього сонцестояння. Тому з перенесенням дати свято повернулося на своє місце, оскільки найдовший день зазвичай випадає на 20-22 червня. Івана Купала відзначають і в інших слов’янських країнах.

Головні традиції на Івана Купала в Україні

Івана Купала святкувалося віками на українських землях. В обрядах свята чітко прослідковуються язичницькі традиції. Свято знаменує собою очищення через вогонь та воду, його пов’язують із язичницьким богом родючості – Купалою, а також з нечистою силою.

Святкуванню притаманні ворожба, обряди зі спалювання, магічні ритуали та чаклунські легенди. За переказами, трави та квіти мають особливі магічні сили у цю ніч. Особливо поширеною є легенда про цвіт папороті.

Основна частина святкування підтримується молоддю, адже важливе місце посідає ворожіння на судженого.

Свято Івана Купала (Фото: Вікіпедія)

Купало та Марена

Важливими персонажами свята є ляльки-опудала Купала та Марени з гілок або з соломи. На Поділлі та Волині ляльки робили з гілок верби, а потім прикрашали квітами, гіллям та вінками.

На Полтавщині біля опудала клали кропиву й через неї стрибали босоніж. Потім докладали соломи й підпалювали. Через багаття стрибали парами – дівчина з хлопцем. Після закінчення ігор біля багаття опудало несли до річки й топили.

В усіх регіонах України є певні особливості цих обрядів. Проте спільним є те, що опудало знищували після завершення обрядів. Марена — за слов'янською міфологією — богиня потойбіччя, ночі, води, злий дух. Деякі дослідники стверджують, що ці звичаї пов'язані з язичницькими обрядами жертвоприношення.

Плетіння вінків

Особливим атрибутом свята Івана Купала є вінок. Дівчата йшли збирати польові квіти й майстерно плели із них вінки до свята. Це було дуже важливо, оскільки цими вінками потім ворожили на судженого.

Вінки на Купала (Фото: Вікіпедія)

Вогнище

Розпалювати вогнище на Івана Купала притаманно для всіх регіонів України. Це один з головних атрибутів свята. Саме навколо вогнища відбуваються основні святкові ігри, дівчата співають пісень та водять хороводи.

Молодь розбивається на пари та разом стрибають через вогнище. Було таке повір’я: якщо пара, стрибаючи, не розчепить руки, то будуть разом; якщо ж руки розчепляться — разом їм не бути або ж їх шлюб буде нещасливим.

До вогнища зносили різні страви на почастунок. Часто готували спеціально до свята вареники, й біля вогнища влаштовували святкове застілля.

Ворожіння на судженого

Ворожили дівчата, пускаючи на воду свої вінки. Від того як плив віночок, визначали й долю дівчини. Було повір’я: якщо вінок потонув близько берега й не відплив навіть трохи, то дівчина не вийде заміж або ж помре молодою.

Якщо вінки припливали до іншого берега, то дівчата швидко мали вийти заміж. Якщо ж поплив на середину й покрутився на місці, то дівчина буде щасливою у шлюбі, але не цього року.

На Полтавщині хлопець мав виловити з води вінок дівчини, в яку закоханий. Тому молодики збиралися на протилежному березі річки або ж сідали у човни й наздоганяли вінки. Дівчата свої віночки позначали для коханих великою квіткою або стрічкою.

Ворожіння на віночках супроводжувалося народними піснями.

Вечір на Івана Купала (Фото: Вікіпедія)

Купання

Після ворожіння у річці треба було скупатися. До купання приєднувалися жінки та чоловіки. Цей обряд мав символічне значення очищення. В цю ніч повороту літа на зиму, як вважалося в народі, слід було очиститися — таким чином захищали себе від злої нечистої сили.

Легенди про цвіт папороті

На Поділлі вірили: якщо чоловік знайде квітку папороті у ніч на Івана Купала, то зможе чути, як розмовляють дерева, та розуміти мову тварин. Хто має квітку папороті — буде все знати й усе бачити. Наші предки вважали: сама нечиста сила ховає цвіт папороті від людей.

Легенду про цвіт папороті використав Микола Гоголь у своєму оповіданні "Вечір напередодні Івана Купала".

За слов'янськими повір'ями, всі трави мають магічну силу у ніч на Івана Купала. Тому окрім вінків для ворожіння плели вінки з різного зілля і зберігали їх або клали одразу у воду, щоб приготували цілющі напої. Використовували купальські квіти під час хвороб як членів родини, так і худоби.

Усі святкування на Івана Купала супроводжувалися календарно-обрядовими купальськими піснями. Одну із них виконує українська співачка Jerry Heil у сучасному аранжуванні.

У тексті використані матеріали досліджень купальських звичаїв Олекси Воропая, Олени Серебрякової, Віктора Давидюка та Уляни Божко.