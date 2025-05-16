Когда Ивана Купалы по новому календарю и какие главные традиции этого праздника

Ивана Купалы (Фото: depositphotos.com)

Когда праздник Ивана Купалы

Ивана Купалы в 2025 году отметим в ночь с 23 на 24 июня. Празднования традиционно начинаются вечером. Напомним, праздник Ивана Купалы был перенесен на 13 дней раньше с принятием в Украине новоюлианского церковного календаря в 2023 году. Раньше праздник отмечался в ночь на 7 июля.

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Как отмечают исследователи купальских обычаев, Ивана Купалы – дохристианский праздник восточных славян, привязанный к летнему солнцестоянию. Поэтому с переносом даты праздник вернулся на свое место, поскольку самый длинный день обычно приходится на 20-22 июня. Ивана Купалу отмечают и в других славянских странах.

Главные традиции на Ивана Купалу в Украине

Ивана Купалы праздновалось веками на украинских землях. В обрядах праздника отчетливо прослеживаются языческие традиции. Праздник знаменует очистку через огонь и воду, его связывают с языческим богом плодородия – Купалой, а также с нечистой силой.

Празднованию присущи гадания, обряды по сожжению, магические ритуалы и колдовские легенды. По преданию, травы и цветы обладают особыми магическими силами в эту ночь. Особенно распространена легенда о цветке папоротника.

Основная часть празднования поддерживается молодежью, поскольку важное место занимает гадание на суженого.

Праздник Ивана Купалы (Фото: Википедия)

Купало и Марена

Важными персонажами праздника являются куклы-пугала Купалы и Марены из веток или из соломы. На Подолье и Волыни куклы делали из веток вербы, а затем украшали цветами, ветками и венками.

В Полтавской области около чучела клали крапиву и через нее прыгали босыми ногами. Затем добавляли соломы и поджигали. Через костер прыгали парами – девушка с парнем. После окончания игр у костра чучело несли к реке и топили.

Во всех регионах Украины есть свои особенности этих обрядов. Однако общее то, что чучело уничтожали после завершения обрядов. Марена – по славянской мифологии – богиня потустороннего мира, ночи, воды, злой дух. Некоторые исследователи утверждают, что эти обычаи связаны с языческими обрядами жертвоприношения.

Плетение венков

Особым атрибутом праздника Ивана Купалы является венок. Девушки шли собирать полевые цветы и искусно плели из них венки к празднику. Это было очень важно, поскольку этими венками потом гадали на суженого.

Венки на Купалу (Фото: Википедия)

Костер

Разжигать костер на Ивана Купалу характерно для всех регионов Украины. Это один из главных атрибутов праздника. Именно вокруг костра проходят основные праздничные игры, девушки поют песни и водят хороводы.

Молодежь разбивается на пары и вместе прыгают через костер. Было такое поверье: если пара, прыгая, не расцепит руки, то будут вместе; если же руки разомкнутся — вместе им не быть или их брак будет несчастлив.

К костру приносили разные блюда на угощение. Часто готовили специально к празднику вареники, и у костра устраивали праздничное застолье.

Гадание на суженого

Гадали девушки, пуская на воду свои венки. От того, как плыл венок, определяли и судьбу девушки. Было поверье: если венок утонул около берега и не отплыл даже немного, то девушка не выйдет замуж или умрет молодой.

Если венки приплывали к другому берегу, то девушки должны выйти замуж скоро. Если же поплыл на середину и покрутился на месте, то девушка будет счастлива в браке, но не в этом году.

В Полтавской области парень должен был выловить из воды венок девушки, в которую влюблен. Поэтому юноши собирались на противоположном берегу реки или садились в лодки и догоняли венки. Девушки свои веночки обозначали для любимых большим цветком или лентой.

Гадание на веночках сопровождалось народными песнями.

Вечер на Ивана Купалу (Фото: Википедия)

Купание

После гадания в реке нужно было искупаться. К купанию присоединялись женщины и мужчины. Этот обряд имел символическое значение очищения. В эту ночь поворота лета на зиму, как считалось в народе, следовало очиститься — таким образом защитить себя от злой нечистой силы.

Легенды о цветке папоротника

На Подолье верили: если мужчина найдет цветок папоротника в ночь на Ивана Купалу, то сможет слышать, как разговаривают деревья, и понимать язык животных. Имеющий цветок папоротника будет все знать и видеть. Наши предки считали: сама нечистая сила прячет цветок папоротника от людей.

Легенду о цветке папоротника использовал Николай Гоголь в рассказе "Вечер накануне Ивана Купала".

По славянским поверьям, все травы обладают магической силой в ночь на Ивана Купалу. Поэтому кроме венков для гадания плели венки из разных трав и хранили их или клали сразу в воду, чтобы приготовить целебные напитки. Использовали купальские травы при болезнях как членов семьи, так и скота.

Все празднование на Ивана Купалу сопровождалось календарно-обрядовыми купальскими песнями. Одну из них исполняет украинская певица Jerry Heil в современной аранжировке.

В тексте использованы материалы исследований купальских обычаев Олексы Воропая, Елены Серебряковой, Виктора Давидюка и Ульяны Божко.