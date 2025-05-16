Когда Ивана Купалы по новому календарю и какие главные традиции этого праздника
Когда праздник Ивана Купалы
Ивана Купалы в 2025 году отметим в ночь с 23 на 24 июня. Празднования традиционно начинаются вечером. Напомним, праздник Ивана Купалы был перенесен на 13 дней раньше с принятием в Украине новоюлианского церковного календаря в 2023 году. Раньше праздник отмечался в ночь на 7 июля.
Как отмечают исследователи купальских обычаев, Ивана Купалы – дохристианский праздник восточных славян, привязанный к летнему солнцестоянию. Поэтому с переносом даты праздник вернулся на свое место, поскольку самый длинный день обычно приходится на 20-22 июня. Ивана Купалу отмечают и в других славянских странах.
Главные традиции на Ивана Купалу в Украине
Ивана Купалы праздновалось веками на украинских землях. В обрядах праздника отчетливо прослеживаются языческие традиции. Праздник знаменует очистку через огонь и воду, его связывают с языческим богом плодородия – Купалой, а также с нечистой силой.
Празднованию присущи гадания, обряды по сожжению, магические ритуалы и колдовские легенды. По преданию, травы и цветы обладают особыми магическими силами в эту ночь. Особенно распространена легенда о цветке папоротника.
Основная часть празднования поддерживается молодежью, поскольку важное место занимает гадание на суженого.
Купало и Марена
Важными персонажами праздника являются куклы-пугала Купалы и Марены из веток или из соломы. На Подолье и Волыни куклы делали из веток вербы, а затем украшали цветами, ветками и венками.
В Полтавской области около чучела клали крапиву и через нее прыгали босыми ногами. Затем добавляли соломы и поджигали. Через костер прыгали парами – девушка с парнем. После окончания игр у костра чучело несли к реке и топили.
Во всех регионах Украины есть свои особенности этих обрядов. Однако общее то, что чучело уничтожали после завершения обрядов. Марена – по славянской мифологии – богиня потустороннего мира, ночи, воды, злой дух. Некоторые исследователи утверждают, что эти обычаи связаны с языческими обрядами жертвоприношения.
Плетение венков
Особым атрибутом праздника Ивана Купалы является венок. Девушки шли собирать полевые цветы и искусно плели из них венки к празднику. Это было очень важно, поскольку этими венками потом гадали на суженого.
Костер
Разжигать костер на Ивана Купалу характерно для всех регионов Украины. Это один из главных атрибутов праздника. Именно вокруг костра проходят основные праздничные игры, девушки поют песни и водят хороводы.
Молодежь разбивается на пары и вместе прыгают через костер. Было такое поверье: если пара, прыгая, не расцепит руки, то будут вместе; если же руки разомкнутся — вместе им не быть или их брак будет несчастлив.
К костру приносили разные блюда на угощение. Часто готовили специально к празднику вареники, и у костра устраивали праздничное застолье.
Гадание на суженого
Гадали девушки, пуская на воду свои венки. От того, как плыл венок, определяли и судьбу девушки. Было поверье: если венок утонул около берега и не отплыл даже немного, то девушка не выйдет замуж или умрет молодой.
Если венки приплывали к другому берегу, то девушки должны выйти замуж скоро. Если же поплыл на середину и покрутился на месте, то девушка будет счастлива в браке, но не в этом году.
В Полтавской области парень должен был выловить из воды венок девушки, в которую влюблен. Поэтому юноши собирались на противоположном берегу реки или садились в лодки и догоняли венки. Девушки свои веночки обозначали для любимых большим цветком или лентой.
Гадание на веночках сопровождалось народными песнями.
Купание
После гадания в реке нужно было искупаться. К купанию присоединялись женщины и мужчины. Этот обряд имел символическое значение очищения. В эту ночь поворота лета на зиму, как считалось в народе, следовало очиститься — таким образом защитить себя от злой нечистой силы.
Легенды о цветке папоротника
На Подолье верили: если мужчина найдет цветок папоротника в ночь на Ивана Купалу, то сможет слышать, как разговаривают деревья, и понимать язык животных. Имеющий цветок папоротника будет все знать и видеть. Наши предки считали: сама нечистая сила прячет цветок папоротника от людей.
Легенду о цветке папоротника использовал Николай Гоголь в рассказе "Вечер накануне Ивана Купала".
По славянским поверьям, все травы обладают магической силой в ночь на Ивана Купалу. Поэтому кроме венков для гадания плели венки из разных трав и хранили их или клали сразу в воду, чтобы приготовить целебные напитки. Использовали купальские травы при болезнях как членов семьи, так и скота.
Все празднование на Ивана Купалу сопровождалось календарно-обрядовыми купальскими песнями. Одну из них исполняет украинская певица Jerry Heil в современной аранжировке.
В тексте использованы материалы исследований купальских обычаев Олексы Воропая, Елены Серебряковой, Виктора Давидюка и Ульяны Божко.