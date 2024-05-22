Летнее солнцестояние: дата самого длинного дня в 2024 году

Что такое летнее солнцестояние и почему его не следует путать с равноденствием

Фото: Український світ

Когда день летнего солнцестояния в 2024 году

В этом году летнее солнцестояние приходится на 20 июня. Этот день может изменяться каждый год. Но всегда примерно в эти даты: 20-23 июня.

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Многие народы издавна празднуют день летнего солнцестояния. Дата самого праздника может не совпадать с самым длинным солнечным днем года.

Равноденствие и летнее солнцестояние: это одно и то же или нет

Равноденствие – это астрономическое явление, во время которого Земля находится под таким углом к Солнцу, что продолжительность дня и ночи примерно одинакова. Равноденствие бывает весной и осенью.

Летнее солнцестояние – это период, когда Земля находится под таким углом к Солнцу, что солнечный день длится дольше всего во всем году.

Есть еще и зимнее солнцестояние – это самый короткий день в году и самая длинная ночь. Этот день соответственно зимой. Называть летнее или зимнее солнцестояние равноденствием – неправильно. Равноденствие – это день и ночь равны, а летнее солнцестояние – наоборот: день самый длинный, ночь самая короткая.

Что нужно сделать в день летнего солнцестояния: народные традиции и поверья

В Украине в день летнего солнцестояния отмечает праздник Ивана Купалы. Это древний славянский праздник, еще с дохристианских времен. Хотя церковь и попыталась этот праздник приурочить к Рождеству Иоанна Крестителя, все равно древние языческие символы и обряды сохранились до сих пор в народном праздновании Ивана Купалы.

Традиционно украинцы прыгают через костры, плетут венки, сжигают праздничные чучела. Девушки пускают венки на воду и гадают на любовь. В эту ночь, по легендам, необходимо собирать целебные растения и даже готовить магическое снадобье.

По древним поверьям, в самый длинный день нужно встать как можно раньше и встретить рассвет. Ранним утром нужно умыться росой, она исцеляет, а также придает молодости лицу.

Ритуалы и обряды в день летнего солнцестояния часто связаны с водой. Она в этот день наделена особенной энергией и магическими свойствами.