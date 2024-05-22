Літнє сонцестояння: дата найдовшого дня у 2024 році

Що таке літнє сонцестояння та чому його не слід плутати з рівноденням

Фото: Український світ

Коли день літнього сонцестояння у 2024 році

Цього року літнє сонцестояння випадає на 20 червня. Цей день може змінюватися щороку. Але завжди приблизно в ці дати: 20-23 червня.

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Багато народів з давніх-давен святкують день літнього сонцестояння. Дата самого свята може не збігатися з найдовшим сонячним днем року.

Рівнодення і літнє сонцестояння: це одне й те саме чи ні

Рівнодення – це астрономічне явище, під час якого Земля знаходиться під таким кутом до Сонця, що тривалість дня і ночі приблизно однакова. Рівнодення буває весною та восени.

Літнє сонцестояння – це період, коли Земля знаходиться під таким кутом до Сонця, що сонячний день триває найдовше за увесь рік.

Є ще і зимове сонцестояння – це найкоротший день за рік і найдовша ніч. Цей день відповідно зимою. Називати літнє або зимове сонцестояння рівноденням – неправильно. Рівнодення – це день і ніч рівні, літнє сонцестояння – навпаки: день найдовший, ніч найкоротша.

Що потрібно зробити в день літнього сонцестояння: народні традиції та повір’я

В Україні на літнє сонцестояння відзначають свято Івана Купала. Це давнє слов’янське свято, ще з дохристиянських часів. Хоч церква і спробувала це свято пов'язати з Різдвом Іоанна Хрестителя, все одно давні язичницькі символи й обряди збереглися і досі у народному святкуванні Івана Купала.

Традиційно українці стрибають через багаття, плетуть вінки, спалюють святкові опудала. Дівчата пускають вінки на воду та ворожать на кохання. В цю ніч, за легендами, необхідно збирати цілющі рослини й навіть готувати магічне зілля.

За стародавніми повір’ями, в найдовший день треба встати якомога раніше і зустріти світанок. Рано-вранці треба вмитися росою, вона зцілює, а також надає молодості обличчю.

Ритуали та обряди в день літнього сонцестояння дуже часто пов’язані з водою. Вона у цей день має особливу енергію та магічні властивості.