Коли Трійця й Зелені свята у 2025 році та які головні традиції

Коли ми святкуватимемо Трійцю у 2025 році за новим календарем, що таке Зелені свята та які традиції варто сьогодні згадати

Свято Трійці у 2025 році та Зелені свята / фото: depositphotos

Свято Трійці, або П’ятидесятниця, є одним із найважливіших церковних свят, яке вшановує сходження Святого Духа на апостолів. Це свято символізує завершення пасхального циклу і початок нової ери в історії християнства.

Коли свято Трійці у 2025 році

У 2025 році Трійцю за новоюліанським календарем ми відзначатимемо у неділю, 8 червня. Унікальність 2025 року полягає в тому, що Великдень, від якого залежить дата Трійці, для християн східного та західного обрядів припадає на одну дату – 20 квітня. Відповідно, і Трійцю у 2025 році християни обох обрядів відзначатимуть одночасно.

Зелені свята, тісно пов’язані з Трійцею, починаються напередодні свята Трійці й тривають тиждень.

Що означає свято Трійці

Що означає свято Трійці / фото: depositphotos

Свято Трійці є надзвичайно важливим для християн, оскільки воно символізує явлення Бога у трьох особах: Отця, Сина й Святого Духа. Це також день, коли апостоли отримали дар Святого Духа, що дозволило їм проповідувати Євангеліє різними мовами й нести християнство у світ.

Згідно з церковною традицією, на свято Трійці ми дякуємо Богові за дар Святого Духа й роздумуємо над його роллю в нашому житті. Зелені свята додають до цього символізму, пов’язаного з природою, яку церква освячує й благословляє.

Скільки святкувати Зелені свята у 2025 році

Тиждень перед Трійцею в українців називається "зеленим", "клечальним" або "русальним", а три останні дні цього тижня і три перші дні Троїцького тижня називають "Зеленими святами". У цей період проводяться численні обряди, пов’язані з шануванням природи та поминанням предків.

У 2025 році Зелені свята триватимуть з 9 до 15 червня. У понеділок після свята П'ятидесятниці відзначається День Святого Духа.

Субота перед Трійцею називається вселенською або поминальною. У цей день у церквах здійснюють поминальні служби, під час яких моляться за всіх християн, що відійшли у вічність. Такий звичай має глибоке коріння і бере початок ще з апостольських часів.

Традиції свята – що святять на Трійцю

Традиційно на Трійцю люди приносять до церкви букети із запашного зілля, яке освячується під час служби. До них зазвичай додають:

татарське зілля (лепеха звичайна);

м’ята;

полин;

любисток;

гілочки липи.

Це зілля символізує силу природи й Божого благословення. Освячені рослини розвішують у будинках, щоб захистити домівку від злих сил.

Що не можна робити на Трійцю

Що не можна робити на Трійцю / фото: depositphotos

На Трійцю існують деякі заборони:

Цей день слід присвятити молитві та відпочинку і відкласти всі справи на наступний. Не варто проводити важкі фізичні роботи – за традицією це може накликати негаразди.

Ці заборони пов'язані з повагою до свята й підтримкою духовного та природного балансу.

Окрім освячення зілля, традиції на Зелені свята також містять:

прикрашання осель зеленими гілками та квітами;

обрядові пісні та танці;

поминання предків – у суботу перед Трійцею традиційно відвідують кладовища.

Сподіваємось, ця стаття допомогла краще зрозуміти, коли свято Трійці й Зелені свята у 2025 році, та надихнула вас на дотримання давніх традицій. Святкуйте цей день у мирі, спокої та духовній гармонії.