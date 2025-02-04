Коли Трійця й Зелені свята у 2025 році та які головні традиції
Свято Трійці, або П’ятидесятниця, є одним із найважливіших церковних свят, яке вшановує сходження Святого Духа на апостолів. Це свято символізує завершення пасхального циклу і початок нової ери в історії християнства.
Коли свято Трійці у 2025 році
У 2025 році Трійцю за новоюліанським календарем ми відзначатимемо у неділю, 8 червня. Унікальність 2025 року полягає в тому, що Великдень, від якого залежить дата Трійці, для християн східного та західного обрядів припадає на одну дату – 20 квітня. Відповідно, і Трійцю у 2025 році християни обох обрядів відзначатимуть одночасно.
Зелені свята, тісно пов’язані з Трійцею, починаються напередодні свята Трійці й тривають тиждень.
Що означає свято Трійці
Свято Трійці є надзвичайно важливим для християн, оскільки воно символізує явлення Бога у трьох особах: Отця, Сина й Святого Духа. Це також день, коли апостоли отримали дар Святого Духа, що дозволило їм проповідувати Євангеліє різними мовами й нести християнство у світ.
Згідно з церковною традицією, на свято Трійці ми дякуємо Богові за дар Святого Духа й роздумуємо над його роллю в нашому житті. Зелені свята додають до цього символізму, пов’язаного з природою, яку церква освячує й благословляє.
Скільки святкувати Зелені свята у 2025 році
Тиждень перед Трійцею в українців називається "зеленим", "клечальним" або "русальним", а три останні дні цього тижня і три перші дні Троїцького тижня називають "Зеленими святами". У цей період проводяться численні обряди, пов’язані з шануванням природи та поминанням предків.
У 2025 році Зелені свята триватимуть з 9 до 15 червня. У понеділок після свята П'ятидесятниці відзначається День Святого Духа.
Субота перед Трійцею називається вселенською або поминальною. У цей день у церквах здійснюють поминальні служби, під час яких моляться за всіх християн, що відійшли у вічність. Такий звичай має глибоке коріння і бере початок ще з апостольських часів.
Традиції свята – що святять на Трійцю
Традиційно на Трійцю люди приносять до церкви букети із запашного зілля, яке освячується під час служби. До них зазвичай додають:
- татарське зілля (лепеха звичайна);
- м’ята;
- полин;
- любисток;
- гілочки липи.
Це зілля символізує силу природи й Божого благословення. Освячені рослини розвішують у будинках, щоб захистити домівку від злих сил.
Що не можна робити на Трійцю
На Трійцю існують деякі заборони:
- Цей день слід присвятити молитві та відпочинку і відкласти всі справи на наступний.
- Не варто проводити важкі фізичні роботи – за традицією це може накликати негаразди.
Ці заборони пов'язані з повагою до свята й підтримкою духовного та природного балансу.
Окрім освячення зілля, традиції на Зелені свята також містять:
- прикрашання осель зеленими гілками та квітами;
- обрядові пісні та танці;
- поминання предків – у суботу перед Трійцею традиційно відвідують кладовища.
Сподіваємось, ця стаття допомогла краще зрозуміти, коли свято Трійці й Зелені свята у 2025 році, та надихнула вас на дотримання давніх традицій. Святкуйте цей день у мирі, спокої та духовній гармонії.