День Святого Духа 2024: традиції свята, чи можна працювати в понеділок після Трійці

Що означає День Святого Духа, скільки днів тривають Зелені свята та яке свято на другий день Трійці

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День Святого Духа або Духів день – це церковне свято, що святкується на другий день після Трійці.

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Коли День Святого Духа у 2024 році

День Святого Духа завжди святкується у понеділок після П'ятдесятниці, на 51-й день після Пасхи.

Це перехідне свято, що залежить від дати Трійці. Цього року випадає на 24 червня.

Що означає День Святого Духа

Святкування, присвячене Трійці й події Зіслання святого Духа на апостолів, триває цілий тиждень. Понеділок та вівторок після Трійці називається Зеленими святами. А весь тиждень після Трійці – Русалчин тиждень.

День Святого Духа не менш важливий, ніж саме свято Трійці. Трійця уособлює собою Бога в трьох образах: Святого Бога, Святого Сина і Святого Духа. За Біблією на 50-й день на Землю зійшов Святий Дух, як і обіцяв Ісус Христос перед розп’яттям. Святий Дух – це одна з трьох іпостасей Бога у християнстві.

Саме День Святого Духа вважається Днем народження Церкви. Тобто в цей день була започаткована церква. За християнськими віруваннями саме Святий Дух освячує цей світ через церкву. Після сходження Святого Духа на апостолів, вони почали проповідувати вчення Христове.

Що не можна робити у День Святого Духа – другий день Зелених свят

За християнськими традиціями в цей день категорично не можна працювати. Заборонено шити, вишивати й прати. Не можна в Духів день сваритися й пліткувати.

Вірянами заведено відвідувати церкву, також молитися можна і вдома. В цей день посту дотримуватися не треба, можна готувати будь-які страви, але заборонено вживати алкоголь.

Прикмети на День Святого Духа

Здавна вважалося, що погода в цей день визначає погоду на все літо. За народними спостереженнями, саме від Дня Святого Духа погода стає по-справжньому спекотною. Народні прикмети цього дня пов'язані саме з погодою.

Яка погода на Духів день – такими будуть і наступні 40 днів.

Якщо йде дощ, то літо буде теплим і сонячним.

Блискавка – добрий знак, оскільки земля проганяє злих духів.