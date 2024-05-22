Ивана Купалы и Рождество Иоанна Предтечи 2024: почему эти праздники отмечаются в один день
Что означает праздник Ивана Купалы
Ивана Купалы — это традиционный непереходный праздник восточных славянских народов. Он берет свое начало еще с дохристианских времен. Издавна считался праздником любви и продолжения рода. Один из главных праздников солнечного календаря. Символами Ивана Купалы являются вода и огонь, поэтому это праздник очищения с магическими элементами.
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Изменилась ли дата празднования Ивана Купалы и Рождества Иоанна Предтечи в 2024 году
С 2024 года Ивана Купалы и Рождество Иоанна Предтечи в Украине будет праздноваться с 23 на 24 июня. Раньше праздник отмечался в ночь на 7 июля, это дата по юлианскому календарю. Но праздник Ивана Купалы привязан к летнему солнцестоянию и отмечается в самую короткую ночь в году. Именно поэтому по григорианскому календарю приходится в ночь с 23 на 24 июня.
Чем церковный праздник Рождество Иоанна Предтечи отличается от народного Ивана Купалы
Украинцы празднуют два праздника в один день, которые на самом деле не имеют ничего общего. По церковному календарю, 24 июня отмечается Рождество Иоанна Предтечи (он же Иоанн Креститель).
- Святой Иоанн Креститель, по библейским преданиям, был родственником Иисуса Христа и его последователем. Именно он крестил Иисуса в реке Иордан и проповедовал народу о пришествии Мессии. Иоанн Предтеча был свидетелем богоявления – восхождения Святого Духа в виде голубя. В церковном календаре есть шесть праздников в году, посвященных Иоанну Крестителю, и каждый из них почитается украинским народом. Это один из самых почитаемых святых в христианской традиции.
- Купала — это языческий праздник, связанный с астрономическими явлениями. Массовые гуляния, игры у костра, ночные купания — это все ритуальные элементы праздника, характерные для славян языческих времен. Этот праздник известен еще с IV века нашей эры. Поскольку в украинской традиции этот праздник очень прижился, церковь решила его "узаконить", и именно в этот день появился церковный праздник Рождество Иоанна Крестителя. В своей языческой основе праздник назывался Купала, имя Иван — это следствие христианизации.
Народные украинские обряды на праздник Ивана Купалы
Есть свидетельства о запрете церковью праздника Купалы еще в XVIII веке. В начале ХХ столетия языческие обряды стали исчезать, но сохранилась традиция плести венки и пускать их на воду, прыгать через костер. А самый известный сохранившийся обряд – купание, именно поэтому праздник называется Купалом.
Купальская ночь до сих пор имеет магическое значение для украинцев. Основными элементами празднования являются чучела Купалы и Марены, которые специально готовили к празднику. Обязательным атрибутом в ночь на Купалу является большой костер, где собирались на застолье.
Кроме того, в украинской традиции обязательным развлечением является прыгание через костер. После прыжков пускали венки на воду. Девушки в эту ночь гадали о своей любви.
Поверье о цветке папоротника на Ивана Купалу
Существует поверье, что в ночь на Ивана Купалу появляется цветок папоротника. Найти его весьма непросто. Но тот, кто сумеет отыскать, получит чрезвычайную силу: сможет понимать язык зверей, видеть будущее и исцелять людей. Предания о цветке папоротника отразились в украинском фольклоре. Эту легенду неоднократно использовали в песнях и стихах.