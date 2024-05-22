Ивана Купалы и Рождество Иоанна Предтечи 2024: почему эти праздники отмечаются в один день

Фото: depositphotos.com

Что означает праздник Ивана Купалы

Ивана Купалы — это традиционный непереходный праздник восточных славянских народов. Он берет свое начало еще с дохристианских времен. Издавна считался праздником любви и продолжения рода. Один из главных праздников солнечного календаря. Символами Ивана Купалы являются вода и огонь, поэтому это праздник очищения с магическими элементами.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Изменилась ли дата празднования Ивана Купалы и Рождества Иоанна Предтечи в 2024 году

С 2024 года Ивана Купалы и Рождество Иоанна Предтечи в Украине будет праздноваться с 23 на 24 июня. Раньше праздник отмечался в ночь на 7 июля, это дата по юлианскому календарю. Но праздник Ивана Купалы привязан к летнему солнцестоянию и отмечается в самую короткую ночь в году. Именно поэтому по григорианскому календарю приходится в ночь с 23 на 24 июня.

Чем церковный праздник Рождество Иоанна Предтечи отличается от народного Ивана Купалы

Украинцы празднуют два праздника в один день, которые на самом деле не имеют ничего общего. По церковному календарю, 24 июня отмечается Рождество Иоанна Предтечи (он же Иоанн Креститель).

Святой Иоанн Креститель, по библейским преданиям, был родственником Иисуса Христа и его последователем. Именно он крестил Иисуса в реке Иордан и проповедовал народу о пришествии Мессии. Иоанн Предтеча был свидетелем богоявления – восхождения Святого Духа в виде голубя. В церковном календаре есть шесть праздников в году, посвященных Иоанну Крестителю, и каждый из них почитается украинским народом. Это один из самых почитаемых святых в христианской традиции.

Купала — это языческий праздник, связанный с астрономическими явлениями. Массовые гуляния, игры у костра, ночные купания — это все ритуальные элементы праздника, характерные для славян языческих времен. Этот праздник известен еще с IV века нашей эры. Поскольку в украинской традиции этот праздник очень прижился, церковь решила его "узаконить", и именно в этот день появился церковный праздник Рождество Иоанна Крестителя. В своей языческой основе праздник назывался Купала, имя Иван — это следствие христианизации.

Народные украинские обряды на праздник Ивана Купалы

Есть свидетельства о запрете церковью праздника Купалы еще в XVIII веке. В начале ХХ столетия языческие обряды стали исчезать, но сохранилась традиция плести венки и пускать их на воду, прыгать через костер. А самый известный сохранившийся обряд – купание, именно поэтому праздник называется Купалом.

Купальская ночь до сих пор имеет магическое значение для украинцев. Основными элементами празднования являются чучела Купалы и Марены, которые специально готовили к празднику. Обязательным атрибутом в ночь на Купалу является большой костер, где собирались на застолье.

Кроме того, в украинской традиции обязательным развлечением является прыгание через костер. После прыжков пускали венки на воду. Девушки в эту ночь гадали о своей любви.

Поверье о цветке папоротника на Ивана Купалу

Существует поверье, что в ночь на Ивана Купалу появляется цветок папоротника. Найти его весьма непросто. Но тот, кто сумеет отыскать, получит чрезвычайную силу: сможет понимать язык зверей, видеть будущее и исцелять людей. Предания о цветке папоротника отразились в украинском фольклоре. Эту легенду неоднократно использовали в песнях и стихах.