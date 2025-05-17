Троїцька батьківська субота: що вона означає і як правильно поминати померлих

Троїцька батьківська поминальна субота (Ілюстративне фото: Pexels)

Коли Троїцька поминальна субота у 2025 році

У 2025 році Троїцька поминальна субота випадає на 7 червня. Троїцька батьківська субота завжди передує святу П'ятдесятниці, або ж Трійці, що цього року відзначатиметься у неділю, 8 червня.

Що означає поминальна субота перед Трійцею у церковному уставі

У православних традиціях перед святом П’ятдесятниці у церквах читається заупокійна служба. Оскільки Трійця завжди в неділю, то поминальне богослужіння відбувається у суботу. Тому цей день і називають Троїцькою суботою.

Суботи поминання предків в українських звичаях отримали назву батьківських, оскільки в цей день поминаються померлі батьки й родичі. Це поминання передує Петровому посту, що розпочнеться за тиждень.

Традиція поминати родичів у Троїцьку суботу відома ще з апостольських часів. Такі висновки можна зробити зі слів апостола Петра, що згадував воскреслого Спасителя у Трійцю. Тому традиція згадувати померлих у Зелені свята дійшла й до наших днів.

За православними традиціями поминати родичів та близьких слід у переддень Трійці, оскільки саме свято несе освячувальну силу Святого Духа й доля покійних душ полегшується молитвами.

Поминання померлих у церкві (Ілюстративне фото: Pexels)

Як правильно поминати померлих у Батьківську поминальну суботу

У православних християнських звичаях основним елементом спомину є молитва. У батьківські суботи особливо треба молитися за померлих близьких. Разом з молитвою священники рекомендують:

принести панахиду до церкви;

передати записку з іменем для згадування у молитві священником;

роздати милостиню нужденним з проханням помолитися за померлого;

навести порядок на могилах родичів;

попросити священника прочитати коротку заупокійну службу на могилі – літію;

поставити свічку в церкві за упокій.

Добре подати милостиню або принести панахиду, це вважається пожертвою заради спочилих. Свічка, поставлена в храмі, також служить пожертвою.

Прибирання могил є пошаною для родичів. Могилу потрібно тримати в чистоті й порядку. Тому після заупокійної служби віряни йдуть на кладовище. Якщо немає можливості попросити священника прочитати службу, можна самостійно прочитати молитву й вшанувати померлих.

Слід пам’ятати, що церква згадує під час служби лише похрещених померлих. Заборонено поминати самогубців, лише єдиний раз на рік – на Троїцьку поминальну суботу – деякі священники дозволяють молитися за таких родичів.

Що не можна робити на поминки:

не можна пити алкогольні напої на кладовищах;

не можна влаштовувати застілля біля могил;

не можна залишати їжу і напої на могилах.

Поминальний обід краще проводити вдома, а їжу – роздати тим, хто її потребує, як милостиню.