Найкращі листівки з Вознесінням зі щирими побажаннями
З Вознесінням Господнім / Фото: depositphotos.com

Вознесіння Господнє – світле християнське свято, яке має статус найвищої урочистості в православних та католиків. У цей день у храмах відбувається святкове богослужіння, звеличується перемога небесного над земним і світла над темрявою. У народі також є чимало традицій на Вознесіння, жодна робота у цей день не виконується.

Привітайте рідних та близьких з великим святом – ми підготували добірку ідей красивих листівок з Вознесінням та привітань у прозі

Привітання з Вознесінням Господнім у картинках

Найкращі листівки з Вознесінням зі щирими побажаннями
З Вознесінням Господнім / Фото: LIGA.net
Найкращі листівки з Вознесінням зі щирими побажаннями
З Вознесінням Христовим / Фото: LIGA.net
Найкращі листівки з Вознесінням зі щирими побажаннями
Привітання з Вознесінням Господнім / Фото: LIGA.net
Найкращі листівки з Вознесінням зі щирими побажаннями
Вітання з Вознесінням Господнім / Фото: LIGA.net
Найкращі листівки з Вознесінням зі щирими побажаннями
Листівка з Вознесінням / LIGA.net
Найкращі листівки з Вознесінням зі щирими побажаннями
Картинки з Вознесінням Господнім / Фото: LIGA.net
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