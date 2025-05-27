Найкращі листівки з Вознесінням зі щирими побажаннями

З Вознесінням Господнім / Фото: depositphotos.com

Вознесіння Господнє – світле християнське свято, яке має статус найвищої урочистості в православних та католиків. У цей день у храмах відбувається святкове богослужіння, звеличується перемога небесного над земним і світла над темрявою. У народі також є чимало традицій на Вознесіння, жодна робота у цей день не виконується.

Привітайте рідних та близьких з великим святом – ми підготували добірку ідей красивих листівок з Вознесінням та привітань у прозі.

Привітання з Вознесінням Господнім у картинках

З Вознесінням Господнім / Фото: LIGA.net

З Вознесінням Христовим / Фото: LIGA.net

Привітання з Вознесінням Господнім / Фото: LIGA.net

Вітання з Вознесінням Господнім / Фото: LIGA.net

Листівка з Вознесінням / LIGA.net