Найкращі листівки з Вознесінням зі щирими побажаннями
Вознесіння Господнє – світле християнське свято, яке має статус найвищої урочистості в православних та католиків. У цей день у храмах відбувається святкове богослужіння, звеличується перемога небесного над земним і світла над темрявою. У народі також є чимало традицій на Вознесіння, жодна робота у цей день не виконується.
Привітайте рідних та близьких з великим святом – ми підготували добірку ідей красивих листівок з Вознесінням та привітань у прозі.