Когда праздновать Петра и Павла в 2024 году по новому календарю

Праздник Петра и Павла в этом году имеет новую дату

Фото: cerkva.te.ua

День Петра и Павла – христианский праздник в честь апостолов Петра и Павла. Отмечается всеми христианами и восточного, и западного обряда. У католиков праздник имеет статус наивысшего торжества.

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Когда день святых Петра и Павла в 2024 году

День Петра и Павла непреходящий праздник, всегда отмечается в одну и ту же дату. С этого года, поскольку УПЦ приняла новый юлианский календарь, праздник Петра и Павла приходится на 29 июня. Так же, как и у христиан западного обряда.

Ранее по старому церковному календарю праздник Петра и Павла отмечали 12 июля. До этого дня по церковным традициям соблюдают Петров пост. Пост недолгий: может длиться от 8 до 42 дней. Начинается через неделю после Троицы. Если троица слишком поздно, как в этом году, то пост может быть отменен.

Кем были святые Петр и Павел Петр и Павел – святые апостолы, имеющие звание первоверховных. Самые почитаемые в христианской церкви. По библейским преданиям Петр был рыболовом и стал учеником Иисуса Христа. Именно Петр был единственным апостолом, заступившимся за Иисуса, когда его пришли арестовывать. Апостол Павел сначала преследовал христиан, а потом стал одним из самых ревностных последователей Иисуса. Ему явился сам Иисус в видении, и он стал его учеником и последовал христианской вере. Он путешествовал по миру, распространяя учения Иисуса Христа, за это и был арестован. Вместе с Петром оказался в Риме, где их казнили за христианские учения в один день. Петр и Павел – святые апостолы, имеющие звание первоверховных. Самые почитаемые в христианской церкви. По библейским преданиям Петр был рыболовом и стал учеником Иисуса Христа. Именно Петр был единственным апостолом, заступившимся за Иисуса, когда его пришли арестовывать. Апостол Павел сначала преследовал христиан, а потом стал одним из самых ревностных последователей Иисуса. Ему явился сам Иисус в видении, и он стал его учеником и последовал христианской вере. Он путешествовал по миру, распространяя учения Иисуса Христа, за это и был арестован. Вместе с Петром оказался в Риме, где их казнили за христианские учения в один день.

Украинские традиции на Петра и Павла

В Украине праздник Петра и Павла тесно переплелся со славянскими традициями. Прежде всего праздник ассоциируется с жатвой. Поэтому к празднику святили в церквях хлеб.

Также выпекали традиционное печенье – мандрыки. Готовились лепешки из пшеничного теста, сыра и яиц. Такое название получили благодаря легендам о путешествии апостолов по миру.

Петр и Павел считаются покровителями земледельцев и рыбаков. В честь святых построено большое количество храмов и церквей.