Когда Петров пост в 2025 году и как правильно поститься

Что значит Петров пост и какие основные правила и запреты

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Петров пост 2025 года: даты начала и завершения

В 2025 году Петров пост начинается 16 июня. Последний день поста – 28 июня. Пост чествует апостолов Петра и Павла, поэтому его еще называют Петропавловский пост, или Петровка. Этот пост всегда начинается через неделю после праздника Троицы в понедельник, а завершается в канун праздника Петра и Павла.

Каждый год пост начинается в разную дату и длится по-разному, поскольку дата начала зависит от Пасхи и Пятидесятницы, а конец поста всегда в один и тот же день.

Петров пост 2025 / Фото: risu.ua

Что можно есть в Петровку по церковным канонам

Петров пост не столь суров как Пасхальный. К тому же пост для верующих не такой, как для монахов. У монахов есть дни сухоядения, когда употребляется пища без масла, но верующим необязательно соблюдать такие строгие наставления.

Среди общепринятых правил для верующих – исключение из рациона мяса, молочных продуктов и яиц. Поскольку Петровка не суровый пост, то можно есть рыбу во все дни, кроме пятницы и среды. Также разрешается вино в небольшом количестве в воскресенье.

Следует помнить, что поститься нужно с учетом состояния здоровья, физических особенностей и советов врача.

Главные правила Петрова поста: что нельзя делать

Петров пост был установлен еще в раннем христианстве. Суть его заключается в ограничении после периода Пасхальных праздников с целью установления духовного равновесия.

Обязательные элементы поста – молитва и исповедь. Только ограничение пищи не дает необходимого духовного совершенствования, которое является целью поста. Если у человека есть вредные привычки – хорошо взять аскезу хотя бы на период поста и отказаться от своих зависимостей. Кроме того, нельзя употреблять алкоголь и устраивать громкие пирушки.

Поскольку пост – это очищение и духом, и телом, воздержание в пище дает очищение тела, а молитва способствует духовному росту. Во время поста следует воздерживаться от дурных мыслей, злобы, обиды, сострадания и делать добрые дела.