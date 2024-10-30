Все посты и постные дни в 2025 году: даты постных дней

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Пост – это форма добровольного самоограничения человека. Цель поста – концентрация внимания и духовное совершенствование. В религии пост касается ограничений в грехах, питании и телесных удовольствиях. В более народном понимании пост воспринимают как ограничение в питании, строгом запрете есть продукты животного происхождения. Но обязательными религиозными элементами поста являются молитва и раскаяние. Период поста для человека – время позаботиться о своем духовном бытии.

Многодневные посты

Великий пост

Самый главный пост в христианстве. Продолжается 40 дней. В 2025 году выпадает на период с 3 марта по 19 апреля. Пост предшествует Пасхе и является своеобразной подготовкой к празднику. Идея поста – в наследовании Иисуса Христа, который постился в пустыне 40 дней.

Петров пост

Петровка, так еще называют Петров пост – один из четырех многодневных постов. Выпадает на период с 16 июня по 28 июня. Всегда предшествует Дню Петра и Павла – 29 июня. Пост заканчивается за день до праздника. Пост не имеет определенного срока. Продолжительность меняется в зависимости от даты Пасхи.

Успенский пост

Продолжается две недели с 1 августа по 14 августа. Предшествует празднику Успения Богородицы. Один из строжайших постов, за исключением Великого поста. Постование чтит память Девы Марии.

Рождественский пост

Также называется Филиппов пост. Идет всегда перед Рождеством, с 15 ноября по 24 декабря. Пост начинается после дня апостола Филиппа, потому и носит такое название.

Однодневные посты

В церковном календаре есть и такие строгие посты, что длятся всего 1 день. К ним относятся:

Крещенский Сочельник – 5 января, перед праздником Крещения Господнего. День, насыщенный народными обрядами и имеющий древнюю славянскую историю. По религиозным правилам – день строгого поста.

– 5 января, перед праздником Крещения Господнего. День, насыщенный народными обрядами и имеющий древнюю славянскую историю. По религиозным правилам – день строгого поста. 29 августа соблюдают пост в честь церковного дня Усекновения Головы Иоанна Крестителя .

. 14 сентября соблюдают пост в честь Воздвижения Честного Креста Господня.

Также в течение года постными считаются каждая среда и пятница, за исключением недели после Пасхи.

Как правильно поститься: ответы священника

Блаженнейший Митрополит Владимир уверяет, что пост должен состоять не только в ограничении пищи. Основная его сущность – в духовном исцелении человека. Не стоит воспринимать пост как диету. Верующие в период поста должны каждый день молиться и каяться в плохих поступках.

Если кому-то врач запрещает поститься, следует прислушиваться к советам и не пренебрегать здоровьем. А постование можно сосредоточить на отказе от плохих привычек, например, от курения, или употребления плохих слов. Во время поста не менее важно делать добрые дела и помогать нуждающимся. Для кого-то постом может служить отказ от компьютерных игр или от бранных слов.

Для детей пост следует вводить очень осторожно. Основное правило при вовлечении в пост детей – постепенность. Очень важно, чтобы дети сознательно воспринимали пост, а не как запрет родителей или наказание. Церковь акцентирует внимание на том, что пост – добровольный сознательный отказ. Дети не являются абсолютно сознательными верующими, поэтому принятие полного поста возможно когда они достигают совершеннолетия, то есть становятся взрослыми. Для детей суть поста может состоять не в постной пище, а в отказе от телевизора или ограничении времени с гаджетами.